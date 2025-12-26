Más cheques rechazados: aumentó cerca del 200% interanual, según el Banco Central

Un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) detalla que, si bien bajó en comparación a octubre, se mantiene muy por encima del valor interanual.

Cheques - economía argentina

Los datos oficiales entregados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) indica que hubo una caída en la cantidad de cheques rechazados en Argentina durante noviembre 2025. Sin embargo, en la comparación interanual se observa un crecimiento que está alrededor del 200%, un dato más que preocupante.

El dato muestra la presión sobre el acceso a crédito y la liquidez de empresas y particulares, a la par que el cheque electrónico tiene más protagonismo.

Durante noviembre 2025, se compensó un total de $18,6 billones, a través de 4,7 millones de cheques, contando tanto físicos como electrónicos. Los rechazados fueron poco más de 100.000, una caída del 7,7% con respecto a octubre.

Cheque electrónico - funcionamiento

En la comparación interanual, el incremento está cerca del 189%, en rechazos que tienen que ver insuficiencia de fondos. Los rechazos indican el 2,2% del total, mientras que son el 1,7% del monto total.

El ECHEQ consolida su avance, con un total del 60,1% de los cheques compensados en cantidad, con un número de 2,8 millones. Con respecto al dinero, el 82,5% de la suma total tiene que ver con cheques electrónicos.

Según el BCRA, el principal motivo de los cheques rechazados es la “falta de fondos” en las cuentas.

Sobre otros medios de pagos, se indicó que las transferencias inmediatas crecieron un 20,3% a escala interanual, con un total de 666,3 millones de operaciones por $70,1 billones.

En este marco, el Banco Central sugiere que el cheque en papel queda principalmente como un instrumento de pago empresarial.