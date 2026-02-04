Cheques rechazados

La cadena de pagos de la economía argentina mostró en diciembre 2025 una señal de estrés marcada por un fuerte aumento de los cheques rechazados por falta de fondos, un dato que suele interpretarse como un termómetro de la liquidez del sector productivo. El informe oficial del Banco Central indicó que durante ese mes, se registraron 119.285 cheques rechazados por falta de fondos, un nivel que se triplicó en comparación con diciembre de 2024, según el análisis de pagos minoristas.

Ese volumen representó un avance interanual de más de 200% marcando un salto significativo respecto al año previo y figuró como uno de los valores más altos de la serie registrada por el Banco Central. En términos de participación, los rechazos por insuficiencia de fondos alcanzaron el 2,2% del total de documentos compensados y 1,6% en montos, según detalló el reporte.

En monto total, los cheques rechazados ascendieron a $347.638 millones, con un crecimiento del 8% mensual en términos nominales y un aumento interanual incluso más marcado. Estos números no solo reflejaron problemas puntuales de liquidez, sino que también evidencian dificultades crecientes para que empresas y emisores puedan cumplir con sus obligaciones de pago usando este instrumento tradicional.

Impuesto al cheque - Economía

El informe incluyó tanto cheques físicos como electrónicos con una parte significativa de valores procesados a través de e-cheques que representaron una proporción relevante del total compensado. Esto quiere decir que el fenómeno no es exclusivo del papel tradicional, sino que abarca también instrumentos digitales de pago diferido.

Los analistas interpretaron que el incremento abrupto en rechazos es un síntoma de tensiones más amplias en el sistema de pagos y en la liquidez empresarial, que se suma a otros indicadores de estrés financiero sobre empresas y hogares. El dato de diciembre 2025 se sumó a la tendencia de meses anteriores en los que ya se habían observado incrementos sostenidos en los rechazos de cheques afectando particularmente a pequeñas y medianas empresas, que suelen utilizar estos valores como mecanismo de financiación de corto plazo.

Además de los cheques, las tarjetas de crédito y transferencias inmediatas presentaron dinámicas mixtas, con el uso de tarjetas de crédito superando al débito y un crecimiento de las transacciones con dinero electrónico, lo que reflejó ajustes en los hábitos de pago en un contexto de restricciones de liquidez.