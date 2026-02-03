El pago con QR de billeteras virtuales llegó a un importante peaje:

Desde el pasado miércoles 28 de enero de 2026, el Peaje Zárate -ubicado sobre la Ruta 12 (Autovía del Mercosur)- implementó un sistema de cobro manual electrónico en seis cabinas del sentido norte-sur, es decir, con dirección a Buenos Aires.

Con esta medida se busca agilizar el tránsito y al mismo tiempo modernizar la forma de pago para los conductores que circulan por esta vía clave del país.

¿Cómo es el nuevo sistema de cobro del Peaje Zárate?

El nuevo sistema habilita únicamente la lectura de códigos QR para billeteras virtuales, como Mercado Pago, y el uso de TelePASE, el sistema de cobro automático que permite descuentos y facilita el paso por las cabinas. Por el momento, no se aceptan otros medios de pago: ni efectivo, ni tarjetas de crédito o débito físicas, ni pagos vía NFC (contactless) desde el celular.

A pesar de estas restricciones, la implementación del cobro electrónico incluye una opción para quienes aún no cuenten con TelePASE o no tengan saldo en su billetera virtual. En esos casos, el sistema lee la patente del vehículo y permite realizar el pago posteriormente a través del sitio web de AUMESA (Autovías del Mercosur), la concesionaria que opera el peaje, sin la aplicación de multas ni recargos. Esto busca garantizar que ningún conductor quede penalizado mientras se adapta al nuevo formato.

Más formas de pagar el peaje

El sistema también mantiene vigente el beneficio del 50% de descuento sobre la tarifa general para los usuarios de TelePASE, incentivando su utilización. Según indicaron desde AUMESA, esta medida apunta a optimizar los tiempos de tránsito y reducir la congestión, especialmente en horas pico, al mismo tiempo que promueve la adopción de pagos digitales.

Con la incorporación de este sistema, los conductores que circulan diariamente por la Autovía del Mercosur tendrán que familiarizarse con los métodos de pago electrónicos, planificar sus viajes y aprovechar los descuentos disponibles para quienes utilicen TelePASE, mientras que quienes no cuenten con este sistema tendrán la tranquilidad de poder regularizar su pago sin sanciones posteriores.

