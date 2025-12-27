Presupuesto 2026: las claves del proyecto aprobado en el Senado
El oficialismo destacó que es la primera ley del plan de ingresos y gastos “sin déficit fiscal en décadas”. “Es un hecho histórico”, destacó Milei.
El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 que impulsó Javier Milei, en una gran victoria del oficialismo sobre el cierre del 2025.
El texto contempla gastos totales por $148 billones, con un superávit primario del 1,2% del PBI, una inflación proyectada del 10,1% para todo el año, un dólar a $1423 para diciembre de 2026 y un crecimiento del 5% del PBI.
Los principales puntos del proyecto
- Inflación del 10,4 % anual y del 14% interanual para el 2026
- Superavit del 1.5% del
- Crecimiento de la economía del 5%
- Se mantiene el sistema de bandas cambiarias y el dólar será más alto al proyectado en el Presupuesto de 1423 a diciembre de 2026.
- Recursos 148,2 billones de pesos
- Gasto total de 148 billones de pesos
- Superávit primario estimado en 2,7 billones de pesos
- El 85% de los recursos se destinan a gastos sociales
- Se destinarán al pago de jubilaciones 65,7 billones de pesos
- Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.
- Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.
- Consumo privado se estima que aumentará 4,9%
- Consumo público se incrementará 4,5 %
- inversiones aumento del 9,4%
- En exportaciones se estima un aumento del 10,6%
- En importaciones se proyectó un incremento del 11,1%
Más leídas