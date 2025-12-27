Presupuesto 2026: las claves del proyecto aprobado en el Senado

El oficialismo destacó que es la primera ley del plan de ingresos y gastos “sin déficit fiscal en décadas”. “Es un hecho histórico”, destacó Milei.

Javier y Karina Milei en el Congreso. Foto: NA

El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 que impulsó Javier Milei, en una gran victoria del oficialismo sobre el cierre del 2025.

El texto contempla gastos totales por $148 billones, con un superávit primario del 1,2% del PBI, una inflación proyectada del 10,1% para todo el año, un dólar a $1423 para diciembre de 2026 y un crecimiento del 5% del PBI.

Votación del Presupuesto 2026 en el Senado. Foto: Captura de video.

Los principales puntos del proyecto