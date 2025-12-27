Presupuesto 2026: las claves del proyecto aprobado en el Senado

El oficialismo destacó que es la primera ley del plan de ingresos y gastos “sin déficit fiscal en décadas”. “Es un hecho histórico”, destacó Milei.

sábado, 27 de diciembre de 2025, 16:30
Javier y Karina Milei en el Congreso.
Javier y Karina Milei en el Congreso. Foto: NA

El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 que impulsó Javier Milei, en una gran victoria del oficialismo sobre el cierre del 2025.

El texto contempla gastos totales por $148 billones, con un superávit primario del 1,2% del PBI, una inflación proyectada del 10,1% para todo el año, un dólar a $1423 para diciembre de 2026 y un crecimiento del 5% del PBI.

Votación del Presupuesto 2026 en el Senado.
Votación del Presupuesto 2026 en el Senado. Foto: Captura de video.

Los principales puntos del proyecto

  • Inflación del 10,4 % anual y del 14% interanual para el 2026
  • Superavit del 1.5% del
  • Crecimiento de la economía del 5%
  • Se mantiene el sistema de bandas cambiarias y el dólar será más alto al proyectado en el Presupuesto de 1423 a diciembre de 2026.
  • Recursos 148,2 billones de pesos
  • Gasto total de 148 billones de pesos
  • Superávit primario estimado en 2,7 billones de pesos
  • El 85% de los recursos se destinan a gastos sociales
  • Se destinarán al pago de jubilaciones 65,7 billones de pesos
  • Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.
  • Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.
  • Consumo privado se estima que aumentará 4,9%
  • Consumo público se incrementará 4,5 %
  • inversiones aumento del 9,4%
  • En exportaciones se estima un aumento del 10,6%
  • En importaciones se proyectó un incremento del 11,1%