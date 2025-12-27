La reacción de Mauricio Macri tras la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado: “Agradezco el compromiso y trabajo de nuestro bloque”

El presidente del PRO celebró lo sucedido en la Cámara de Senadores y lo expuso a través de un posteo realizado en sus redes sociales oficiales.

Mauricio Macri. Foto: NA

El expresidente y actual líder del PRO, Mauricio Macri, celebró la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado de la Nación de este viernes 26 de diciembre y ponderó la actuación del bloque de su partido en el proceso legislativo. La sanción de la ley de leyes se dio luego de un largo tratamiento en el Congreso, que incluyó aprobaciones en Diputados y dictámenes en comisiones, y que se consolidó con una sesión en la Cámara alta donde el oficialismo nacional logró sancionar el texto sin modificaciones sustanciales respecto a lo votado en la Cámara baja.

“¡Celebro la aprobación del presupuesto y agradezco el compromiso y trabajo de nuestro bloque! Es una buena noticia para todos los argentinos, que ahora tendremos un marco claro y mayor previsibilidad para que la Argentina crezca el próximo año”, expresó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Para Macri, la sanción del Presupuesto también constituye un impulso a la gobernabilidad institucional y a la coherencia fiscal, aspectos que el PRO destacó como necesarios desde hace tiempo, incluso antes de la publicación del texto final. El expresidente expresó que la medida representa un avance fundamental en el diseño del marco económico nacional y consideró que la participación activa de su bancada fue clave para consolidar ese rumbo en el Congreso.

El apoyo del bloque del PRO a la sanción también se enmarca en un momento de diálogo político con el oficialismo tras las elecciones y los debates sobre las reformas estructurales que impulsa el Gobierno. Durante las negociaciones presupuestarias previas, dirigentes de la fuerza habían planteado la necesidad de asegurar una relación fluida con otras fuerzas políticas para garantizar estabilidad y fortalecer la institucionalidad del debate en el Congreso.

Senado de la Nación. Foto: NA

El Presupuesto 2026 forma parte de un paquete de leyes que el Ejecutivo nacional apuró para sancionar antes del cierre del año legislativo, junto con la ley conocida como Inocencia Fiscal y otras iniciativas que el gobierno considera esenciales para su plan económico y fiscal de corto y mediano plazo. El PRO, bajo la conducción de Macri, mantuvo una postura de apoyo crítico, valorando el orden fiscal y la apertura al consenso sobre algunos puntos específicos que favorezcan la gestión.

Para el PRO, la sanción del Presupuesto también es vista como una señal positiva hacia los mercados y los inversores, en sintonía con las metas de estabilidad fiscal y crecimiento, aunque algunos sectores de la oposición plantearon cautela respecto a partidas críticas como educación, salud o servicios sociales, marcando diferencias en la interpretación de prioridades.