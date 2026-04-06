Javier Milei. Foto, archivo, Reuters.

El Gobierno Nacional comenzó formalmente el proceso de elaboración del Presupuesto Nacional 2027, tras establecer un cronograma de trabajo que también incluye el Presupuesto Plurianal 2027-2029. La hoja de ruta fue oficializada mediante la Resolución 446/2027, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El esquema fija plazos, tareas y áreas responsables con el objetivo de garantizar que el Proyecto de Ley de Presupuesto llegue a la Cámara de Diputados dentro del plazo legal, previsto para mediados de septiembre. La coordinación general quedará a cargo de la Subsecretaria de Presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía.

Uno de los ejes centrales será el trabajo del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), integrado por áreas técnicas y de gestión que deberán cumplir con las etapas detalladas en los anexos de la resolución. Este equipo tendrá a su cargo la articulación entre jurisdicciones, organismos y entes del sector público nacional.

Ley de Presupuesto Foto: Twitter Diputados Argentina

La planificación contempla el uso de herramientas digitales clave, como el Sistema de Información Financiera para Empresas Públicas y Entes Excluidos del Presupuesto (SIFEP), a través del cual empresas públicas, fondos fiduciarios y universidades nacionales remiten su información financiera y presupuestaria.

Cómo se organizará la elaboración del Presupuesto 2027

Desde abril, la Oficina Nacional de Presupuesto comenzó a emitir instrucciones técnicas y a brindar asistencia a las áreas involucradas. En paralelo, la Secretaría de Hacienda y la Jefatura de Gabinete definieron criterios para la priorización de proyectos de inversión del período 2027-2029, que fueron cargados en el Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN).

Entre los primeros insumos requeridos se incluyó la información sobre la planta de personal y la ejecución del gasto en salarios durante 2026, datos claves para proyectar los recursos humanos del Estado en los próximos años.

Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias. Foto: NA

Otra etapa relevante será la proyección de variables macroeconómicas, a cargo de la Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica, junto con la estimación de ingresos tributarios y aportes a la seguridad social. A esto se sumará la programación del servicio de la deuda pública, tanto interna como externa.

También se prevé la incorporación de los gastos financiados con organismos internacionales de crédito, así como los convenios bilaterales, que alimentarán la versión preliminar del presupuesto que las jurisdicciones deberán presentar entre principios y fines de mayo.

Fechas clave hasta el envío del proyecto al Congreso

Durante julio y agosto, cada organismo formulará su anteproyecto presupuestario mediante firma digital, utilizando los sistemas oficiales eSIDIF-FOP y SIFEP, según corresponda. Con esa base, el Ministerio de Economía avanzará en la redacción final del proyecto de ley.

El cronograma culminará en septiembre, cuando el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete consoliden el texto definitivo para enviarlo al Congreso Nacional. En paralelo, el Presupuesto Plurianual 2027-2029 continuará ajustándose hasta fines de octubre, conforme lo establece la normativa vigente.

Presupuesto 2027: el contexto atípico que afronta el Gobierno

El presupuesto correspondiente al año 2027 será preparado en un marco institucional particular. Argentina atravesó los últimos dos años (2024 y 2025) sin una ley de Presupuesto aprobada por el Congreso.

Votación del Presupuesto 2026 en el Senado. Foto: Captura de video.

La ley correspondiente al año 2026 fue la primera que rigió los gastos presupuestarios desde que La Libertad Avanza tomó el control del poder ejecutivo.

Este fenómeno, que puede verse como una debilidad del partido gobernante, también tiene sus ventajas: el oficialismo puede administrar recursos de manera discrecional sin necesidad de consensuar con el Congreso.