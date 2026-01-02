El Gobierno promulgó el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal: quiénes dejarán de pagar ganancias en 2026

El año arrancó con una buena para el Gobierno con dos leyes clave aprobadas: el Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal. A partir de allí, se establecen los lineamientos económicos y políticos del año para los ciudadanos argentinos. Qué gastos contemplan y qué cambios hay en materia de ganancias.

Presupuesto 2026 y Ley de Inocencia Fiscal

El Ejecutivo promulgó la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal en el Boletín Oficial. De este modo, el Presidente marca los indicios del rumbo económico de la Argentina en este 2026 y Javier Milei se encamina para el nuevo año teniendo en cuenta que es el primer presupuesto aprobado por el Congreso en tres años con consenso y que la otra normativa busca aliviar la carga fiscal de los ciudadanos.

La oficialización se da luego de que el Senado las sancionara el 26 de diciembre, con 46 votos a favor, 25 votos en contra y una abstención. El Presupuesto 2026 contempla gastos totales por $148 billones, con un superávit primario del 1,2% del PBI, una inflación proyectada del 10,1% para todo el año, un dólar a $1423 para diciembre de 2026 y un crecimiento del 5% del PBI.

Senado de la Nación. Foto: NA

Con la normativa de inocencia fiscal, el oficialismo busca simplificar el sistema tributario argentino para terminar con el “principio de culpabilidad” y cambia los montos y procedimientos judiciales para considerar una evasión fiscal como delito.

Cuáles son las claves del Presupuesto 2026

Inflación del 10,4 % anual y del 14% interanual para el 2026

Superávit del 1,5% del PBI.

Crecimiento de la economía del 5%

Se mantiene el sistema de bandas cambiarias y el dólar será más alto al proyectado en el Presupuesto de 1423 a diciembre de 2026.

Recursos: 148,2 billones de pesos

Gasto total de 148 billones de pesos

Superávit primario estimado en 2,7 billones de pesos

El 85% de los recursos se destinan a gastos sociales

Se destinarán al pago de jubilaciones 65,7 billones de pesos

Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.

Manifestaciones de docentes y alumnos universitarios por falta de financiamiento y bajos salarios. Foto: NA (Martín Zabala)

Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.

Consumo privado: se estima que aumentará 4,9%

Consumo público: se incrementará 4,5 %

inversiones aumento del 9,4%

En exportaciones se estima un aumento del 10,6%

En importaciones se proyectó un incremento del 11,1%

Qué implica la Ley de Inocencia Fiscal

Régimen Simplificado de Ganancias

La iniciativa crea un Régimen Simplificado de Ganancias por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.

Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

De qué se trata el nuevo régimen anunciado este 1° de diciembre. Foto: GN Noticias

El artículo 39 del proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.

Simplificación de la declaración jurada de ganancias

La declaración jurada de ganancias se haría más rápida y sencilla:

Se crea un régimen opcional para personas con ingresos de hasta $1.000 millones anuales.

El organismo de recaudación se encarga de hacer todo el trámite de constatar los movimientos bancarios y preparar la declaración jurada que luego será firmada por el usuario.

La idea es liberar a las personas físicas de auditorías profundas si paga en tiempo y forma.

Se produce además un cambio total en el Régimen Tributario Argentino; se termina la “presunción de culpabilidad” por cuentas inconclusas. En su lugar, el Estado no podrá usar indicios de riqueza como evasión de impuestos.

Dinero, billete, ganancia. Foto: Unsplash

Por otro lado, ARCA otorgará beneficios para el contribuyente cumplidor. En este sentido, el organismo tendrá 3 años en lugar de 5 para reclamar deudas viejas, y los montos mínimos para que una deuda pase a ser un delito penal se actualizarán por inflación.

Nuevos montos para considerar la evasión como delito

El objetivo de esta ley es enfocar los recursos de la Justicia en los grandes evasores y dejar de perseguir penalmente conductas menores, que en muchos casos quedaron desactualizadas o virtualmente diluidas por el efecto de la inflación. El monto mínimo para que una evasión sea considerada delito fiscal pasa de $1,5 millones a 100 millones de pesos. En cuanto a la evasión agravada, el monto mínimo se incrementa de $15 millones a $1.000 millones.

Se elevan los montos para que una evasión sea considerada delito. En el caso de la apropiación indebida de tributos, que alcanza a los agentes de retención o percepción que cobran impuestos y no los ingresan al Estado, el monto mínimo para que la conducta sea considerada delito penal se eleva de $100.000 a $10 millones.

Persona con dinero Foto: Freepik

También se actualizan de manera significativa los umbrales de los delitos vinculados a la seguridad social. La evasión básica mensual pasa de $200.000 a $7 millones, mientras que la evasión agravada se incrementa de $1 millón a $35 millones. En otros supuestos agravados, el piso sube de $400.000 a $14 millones. Para los empleadores y agentes de retención, el monto mensual mínimo se eleva de $100.000 a $3,5 millones.