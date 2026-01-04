No es en Buenos Aires: dónde queda la primera parada de colectivos con aire acondicionado del país

Para combatir las altas temperaturas, una provincia argentina dio un salto de calidad en materia de transporte. La cabina cuenta con climatización frío-calor y una pantalla que le informa a los pasajeros el recorrido en tiempo real del transporte.

La primera parada de colectivos con aire acondicionado del país. Foto: rivadavia.gob.ar

Para combatir el calor sofocante del verano, una provincia argentina dio un salto de calidad en materia de transporte e inauguró la primera parada de colectivos con aire acondicionado del país.

La cabina, que cuenta con una pantalla que le informa a los pasajeros el recorrido en tiempo real del transporte, fue instalada en la Plaza Madre Universal, en el municipio de Rivadavia San Juan.

Este pequeño módulo se volvió furor entre los usuarios, quienes buscan resguardarse del calor sofocante en verano y del frío en invierno. La es completamente cerrada, cuenta con climatización frío-calor, puerta corrediza automática, bancos e iluminación LED.

La primera parada de colectivos con aire acondicionado del país. Foto: rivadavia.gob.ar

Así es la parada de colectivo más moderna del país

El novedoso espacio funciona como prueba piloto para evaluar el rendimiento del sistema y realizar ajustes antes de avanzar con nuevas instalaciones en otras localidades.

El refugio se destaca por su diseño futurista y por su calidad de ofrecer un nivel de confort para quienes usan el transporte público.

Además, su sistema de aire acondicionado mantiene la temperatura ideal durante todo el año, mientras que el cerramiento de vidrio protege a los pasajeros del viento, la lluvia y el polvo.

Según Diario 13 San Juan, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, afirmó que esta iniciativa responde a una mirada estratégica de la gestión. “Esta obra pone al vecino en el centro de las políticas públicas, con propuestas innovadoras que impactan en la vida cotidiana y jerarquizan el espacio urbano”, señaló.

Dónde está ubicada la parada de colectivo con aire acondicionado

La primera de estas estructuras se encuentra ubicada en la Plaza Madre Universal, sobre Avenida Libertador, antes de calle Cabaña. La misma forma parte de un plan que contempla la instalación de otras paradas climatizadas en puntos estratégicos del departamento, las cuales estarán en: