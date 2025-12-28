Una histórica línea de colectivos que une CABA con el Conurbano cambia para siempre: eliminan dos de sus ramales más concurridos

La decisión de dejar fuera de funcionamiento dos de sus ramales más utilizados generó sorpresa y preocupación entre los usuarios habituales, ya que se trata de recorridos clave para la conectividad de la zona.

Dejan de funcionar dos ramales de la línea 182. Foto: Instagram @metropol_ar

Una histórica línea de colectivos que une la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del Conurbano bonaerense cambia para siempre. Se trata de la línea 182, que atraviesa zonas clave del AMBA y es utilizada a diario por miles de pasajeros que dependen de este servicio para ir a trabajar, estudiar o realizar trámites.

La decisión de eliminar dos de sus ramales más concurridos generó sorpresa y preocupación entre los usuarios habituales, ya que se trata de recorridos muy utilizados y con fuerte impacto en la conectividad entre CABA y el Gran Buenos Aires. El cambio ya comenzó a implementarse y modifica de manera definitiva el funcionamiento de la línea.

El recorrido principal de la línea 182 conecta José C. Paz con Parque Avellaneda, atravesando distintos municipios del Conurbano y barrios de la Ciudad de Buenos Aires, lo que la convierte en una de las líneas más importantes para el traslado diario entre ambas jurisdicciones.

Los ramales de la línea 182 que fueron eliminados

Lo que comenzó con frecuencias cada vez más largas terminó en la eliminación del servicio de los ramales Emaús y Villa. De esta manera, solo continúa operativo el ramal Rosales, que presta servicio a los usuarios de la zona de El Palomar y Haedo Norte.

La decisión tomó por sorpresa a los usuarios: “Esperé la semana pasada más de dos horas y nunca llegó. Choferes de la línea nos lo dijeron ramal Emaús y Villa ya hace días que no circulan. Ojalá reanudan el servicio”, precisó una pasajera.

Los ramales conectan a los vecinos de El Palomar y Haedo con muchas escuelas, centros de salud y principalmente son un punto de conexión con las líneas del Tren Sarmiento y San Martín.

En ese sentido, los vecinos juntaron firmas para pedir a las autoridades correspondientes la restitución de los ramales Emaús y Villa de la Línea 182, pero por el momento no hubo respuestas.

Puntos por los que pasa la línea 182

Algunas de las paradas más destacadas son:

Estación Villa Luro

Estación Ramos Mejía

Estación Sol y Verde

Plaza Liniers Shopping

Parroquia San Cayetano

Estación Liniers

Estación Palomar

Ramales de la línea 182

La línea de colectivos 182 cuenta con los siguientes ramales:

Ramal Rosales : único ramal que continúa operativo.

Ramal Emaús : eliminado.

Ramal Villa: eliminado.

Mientras los pasajeros se adaptan a los cambios y buscan alternativas para llegar a destino, la incertidumbre persiste sobre el futuro de la línea y la posibilidad de que se restablezcan los recorridos eliminados. Por ahora, la línea 182 continúa operando solo con el ramal Rosales, modificando de forma definitiva la dinámica de transporte en la zona.