Banco Central. Foto: NA

El Banco Central de la República Argentina compró este lunes US$21 millones y adquirió más de US$700 millones en lo que va de enero.

Lleva adquirido US$708 millones desde que inició la “fase 4” del programa monetario. Desde el 5 de enero, las compras se desglosan de la siguiente manera:

US$21 millones.

US$83 millones:

US$9 millones.

US$62 millones.

US$43 millones.

US$55 millones.

US$55 millones.

US$187 millones.

US$47 millones.

US$125 millones.

US$21 millones.

Es la décima primera jornada en la que se hace de dólares para fortalecer las reservas. Entre las tres compras con mayor volumen se ubican la del 14 de enero (US$187 millones), 16 de enero (US$125 millones) y 6 de enero (US$83 millones).

Y es que con el inicio del nuevo programa monetario, el Banco Central se comprometió a adquirir hasta el 5% del volumen diario operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Sin embargo, se especula con que la entidad financiera superó ese umbral y operó por fuera del MLC.

Según el texto oficial, el monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas “estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios”, donde el BCRA “podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”.

Es por eso que desde la administración del Central creen poder alcanzar los US$10.000 millones durante el 2026, dado que se prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI (Producto Bruto Interno) para diciembre.

Dólares. Foto: via REUTERS

En el mejor de los casos, y con un aumento de la demanda de dinero del 1% del PBI, ese número podría escalar hasta los US$17.000 millones “sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización”.

Lo cierto es que el Gobierno debe aumentar el caudal de reservas, ya que fue algo que se pactó dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) del pasado abril.

En ese sentido, desde el organismo internacional celebraron la consistencia de compras que viene realizando el Ejecutivo.

“La acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”, señaló la portavoz del organismo Julie Kozack durante una conferencia de prensa en Washington que siguió esta agencia.

Y también adelantó que en febrero se llevará a cabo la revisión del programa económico, cuando una misión arribe al país.