Economía argentina Foto: Foto generada con IA

El dólar oficial mayorista volvió a bajar este lunes y acumuló su sexta rueda consecutiva en descenso, al cerrar en $1.354 para la venta, su valor más bajo desde el 13 de octubre. La jornada estuvo marcada por un alto volumen de operaciones, cercano a los USD600 millones, y por la presencia constante del Banco Central (BCRA) como comprador.

En el segmento de contado se negociaron USD582 millones, una cifra elevada para el mercado local. Aun así, el tipo de cambio cedió 16 pesos en el día, equivalente a una caída del 1,2% en un escenario donde la oferta de divisas siguió presionando a la baja.

Con este nivel, el dólar mayorista quedó 23,8% por debajo del techo de la banda cambiaria que estableció el BCRA, hoy ubicada en $1.675,85. Se trata de la mayor distancia frente al límite superior desde fines de mayo del año pasado.

Cotización del dólar. Foto: via REUTERS

Apreciación del peso y atraso frente a la inflación

En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial acumula una baja de 101 pesos, equivalente a 6,9%, en contraste con una inflación cercana al 10% en el mismo período. Esa dinámica refleja una apreciación real del peso, que hoy se ubica como la tercera moneda que más se fortaleció a nivel global, solo por detrás del real brasileño y el dólar australiano.

El movimiento ocurre a un año del levantamiento del cepo cambiario para ahorristas, que hasta abril de 2025 limitaba las compras mensuales a 200 dólares. Desde entonces, el dólar mayorista subió 25,6%, aunque si se toma la comparación interanual, el avance queda muy por debajo de la inflación acumulada, que supera el 33%.

En el mercado minorista, el dólar en el Banco Nación bajó 10 pesos y cerró en $1.385, también en mínimos de seis meses. El dólar blue, en cambio, se movió en sentido opuesto y subió a $1.400, con un avance diario del 0,7%.

Analistas del mercado atribuyen la presión bajista al ingreso de capitales y a una mayor demanda de pesos, en un contexto de tasas de interés en retroceso y expectativas de inflación más moderada hacia los próximos meses. Esa combinación redujo el atractivo de cubrirse en moneda dura.

Economía. Foto: Freepik

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, participará esta semana en reuniones en Washington con autoridades del FMI y el Banco Mundial, con el objetivo de avanzar en un nuevo desembolso por USD 1.000 millones. En el mercado estiman que las recientes compras de dólares del BCRA fortalecen esa negociación, pese a que la meta de acumulación de reservas aún no fue cumplida.

Desde distintas consultoras advierten que, aunque el Banco Central mantiene un fuerte ritmo comprador, las reservas netas siguen mostrando dificultades para crecer. La combinación entre pagos financieros, dinámica monetaria expansiva y tasas reales negativas aparece como uno de los ejes a monitorear en la próxima fase de la política económica.