Carne; carne vacuna; carnicería. Foto: Unsplash

Frente al la escalada de precios de la carne vacuna, hubo algunas alternativas que fueron impulsadas por el Gobierno y entidades como la Sociedad Rural como l refugio para sostener el poder adquisitivo, como la carne de guanaco o burro. En este contexto, se supo cuándos kilos de carne de vaca, pollo o cerdo se puede comprar con $50.000 en un contexto de complejidad económica y salto de la inflación.

De acuerdo con el último relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el precio promedio del kilo de vaca se posicionó en $18.564 en marzo de 2026 y reflejó un ajuste mensual del 10,6%. La brecha respecto a la inflación general es notable: mientras el índice de precios al consumidor fue del 32,6% interanual, la carne roja trepó un 68,6%, duplicando el ritmo del resto de la economía.

Este desfasaje alteró el consumo per cápita: los argentinos redujeron su ingesta de vaca en 5 kilos durante el último año. En contraste, la opción de la carne de cerdo creció 1,5 kilos por habitante y esta migración se explicó por los precios: subió solo un 28,1% anual y el pollo un 49,1%, cifras mucho más moderadas que las de la proteína vacuna.

Carne de cerdo. Foto: Unsplash.

Cuántos kilos de carne de cerdo, pollo y vaca se puede comprar con un presupuesto de $50.000

Para graficar el rendimiento del dinero en los mostradores de las carnicerías, se tomó como referencia un presupuesto fijo de $50.000 obteniendo los siguientes resultados de compra:

Pollo fresco: 10,37 kg (a un promedio de $4.822/kg).

Pechito de cerdo: 5,59 kg (a un promedio de $8.944/kg).

Carne vacuna (promedio): 2,69 kg (a un promedio de $18.564/kg).

Los cortes de carne que se pueden comprar con $50.000

Tomando como base los valores de marzo de 2026, así se distribuye la capacidad de compra según el corte seleccionado:

Picada común: 4,82 kg ($10.381/kg).

Osobuco: 4,50 kg ($11.102/kg).

Falda: 4,27 kg ($11.724/kg).

Carnaza común: 4,16 kg ($12.012/kg).

Picada especial: 3,53 kg ($14.154/kg).

Hamburguesas caseras: 3,39 kg ($14.756/kg).

Roast beef: 3,09 kg ($16.175/kg).

Tortuguita: 2,99 kg ($16.718/kg).

Paleta: 2,90 kg ($17.234/kg).

Tapa de asado: 2,85 kg ($17.565/kg).

Bife ancho: 2,79 kg ($17.898/kg).

Tapa de nalga: 2,72 kg ($18.395/kg).

Matambre: 2,67 kg ($18.726/kg).

Asado de tira: 2,69 kg ($18.617/kg).

Bife angosto: 2,68 kg ($18.631/kg).

Bola de lomo: 2,56 kg ($19.534/kg).

Cuadrada: 2,52 kg ($19.863/kg).

Cuadril: 2,34 kg ($21.357/kg).

Nalga: 2,29 kg ($21.807/kg).

Vacío: 2,23 kg ($22.388/kg).

Peceto: 2,14 kg ($23.391/kg).

Colita de cuadril: 2,08 kg ($24.049/kg).

Lomo: 1,80 kg ($27.711/kg).

Carne de pollo Foto: CampoNea

El informe también reveló variaciones según la zona geográfica. El promedio de carne vacuna más alto se registró en Córdoba ($19.362), seguida de Rosario ($19.066). En cuanto al pollo, el valor más competitivo se halló en el Área Metropolitana de Buenos Aires ($4.748), mientras que en Rosario alcanzó los $4.929.

El relevamiento del IPCVA se basó en 120 puntos de venta en el AMBA (80% carnicerías y 40% supermercados), contemplando diversos niveles socioeconómicos. En el interior, se monitorearon 45 locales tanto en Córdoba como en Rosario, centrando el seguimiento en novillitos y vaquillonas para reflejar el consumo medio de la población urbana.