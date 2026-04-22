Ni burro ni guanaco: cuántos kilos de carne de vaca, pollo o cerdo puedo comprar con $50.000 en pleno aumento de precios
De acuerdo con el último relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el precio promedio del kilo de vaca se posicionó en $18.564 en marzo de 2026 y reflejó un ajuste mensual del 10,6%. Cuántos kilos puedo comprar con un presupuesto de $50.000.
Frente al la escalada de precios de la carne vacuna, hubo algunas alternativas que fueron impulsadas por el Gobierno y entidades como la Sociedad Rural como l refugio para sostener el poder adquisitivo, como la carne de guanaco o burro. En este contexto, se supo cuándos kilos de carne de vaca, pollo o cerdo se puede comprar con $50.000 en un contexto de complejidad económica y salto de la inflación.
De acuerdo con el último relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el precio promedio del kilo de vaca se posicionó en $18.564 en marzo de 2026 y reflejó un ajuste mensual del 10,6%. La brecha respecto a la inflación general es notable: mientras el índice de precios al consumidor fue del 32,6% interanual, la carne roja trepó un 68,6%, duplicando el ritmo del resto de la economía.
Este desfasaje alteró el consumo per cápita: los argentinos redujeron su ingesta de vaca en 5 kilos durante el último año. En contraste, la opción de la carne de cerdo creció 1,5 kilos por habitante y esta migración se explicó por los precios: subió solo un 28,1% anual y el pollo un 49,1%, cifras mucho más moderadas que las de la proteína vacuna.
Cuántos kilos de carne de cerdo, pollo y vaca se puede comprar con un presupuesto de $50.000
Para graficar el rendimiento del dinero en los mostradores de las carnicerías, se tomó como referencia un presupuesto fijo de $50.000 obteniendo los siguientes resultados de compra:
- Pollo fresco: 10,37 kg (a un promedio de $4.822/kg).
- Pechito de cerdo: 5,59 kg (a un promedio de $8.944/kg).
- Carne vacuna (promedio): 2,69 kg (a un promedio de $18.564/kg).
Los cortes de carne que se pueden comprar con $50.000
Tomando como base los valores de marzo de 2026, así se distribuye la capacidad de compra según el corte seleccionado:
- Picada común: 4,82 kg ($10.381/kg).
- Osobuco: 4,50 kg ($11.102/kg).
- Falda: 4,27 kg ($11.724/kg).
- Carnaza común: 4,16 kg ($12.012/kg).
- Picada especial: 3,53 kg ($14.154/kg).
- Hamburguesas caseras: 3,39 kg ($14.756/kg).
- Roast beef: 3,09 kg ($16.175/kg).
- Tortuguita: 2,99 kg ($16.718/kg).
- Paleta: 2,90 kg ($17.234/kg).
- Tapa de asado: 2,85 kg ($17.565/kg).
- Bife ancho: 2,79 kg ($17.898/kg).
- Tapa de nalga: 2,72 kg ($18.395/kg).
- Matambre: 2,67 kg ($18.726/kg).
- Asado de tira: 2,69 kg ($18.617/kg).
- Bife angosto: 2,68 kg ($18.631/kg).
- Bola de lomo: 2,56 kg ($19.534/kg).
- Cuadrada: 2,52 kg ($19.863/kg).
- Cuadril: 2,34 kg ($21.357/kg).
- Nalga: 2,29 kg ($21.807/kg).
- Vacío: 2,23 kg ($22.388/kg).
- Peceto: 2,14 kg ($23.391/kg).
- Colita de cuadril: 2,08 kg ($24.049/kg).
- Lomo: 1,80 kg ($27.711/kg).
El informe también reveló variaciones según la zona geográfica. El promedio de carne vacuna más alto se registró en Córdoba ($19.362), seguida de Rosario ($19.066). En cuanto al pollo, el valor más competitivo se halló en el Área Metropolitana de Buenos Aires ($4.748), mientras que en Rosario alcanzó los $4.929.
El relevamiento del IPCVA se basó en 120 puntos de venta en el AMBA (80% carnicerías y 40% supermercados), contemplando diversos niveles socioeconómicos. En el interior, se monitorearon 45 locales tanto en Córdoba como en Rosario, centrando el seguimiento en novillitos y vaquillonas para reflejar el consumo medio de la población urbana.