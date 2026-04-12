Inflación en Argentina. Foto: REUTERS

Mediante su calendario oficia, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que la inflación de marzo 2026 se dará a conocer el próximo martes 14 de abril a las 16 horas. Mientras se espera este dato clave, en el equipo económico del Gobierno se cree que el número se ubicará entre el 3% y el 3,3%, en línea con lo advertido semanas atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Una señal ya se dio en la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que pasó del 2,6% en febrero al 3% en marzo. Si bien se mide con una canasta distinta a la del INDEC, sí funciona como anticipo de las presiones que impactaron en los precios durante el mes en todo el país.

Entre los principales factores en el alza inflacionaria aparece la suba en el precio de la carne, que empujó la suba del rubro alimentos, uno de los de mayor peso en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). A esto se suma el aumento en los combustibles que podría seguir incidiendo en los próximos meses debido a las tensiones en Medio Oriente.

Sube el precio de la carne y afecta a la inflación. Foto: Unsplash

Otro factor clave es el ajuste en los subsidios a las tarifas, siendo los del transporte público los más afectados, que seguirán teniendo efectos sobre la inflación mientras estén en vigencia.

Las consultoras que releva el BCRA subieron las proyecciones de inflación

En este contexto, las principales consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ajustaron sus proyecciones de inflación para marzo. Según la última encuesta, se espera que el IPC del tercer mes del año registre una suba mensual del 3%, lo que significa medio punto porcentual más que en el relevamiento anterior. Este dato se desprende del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

En cuanto a la inflación núcleo -que excluye los precios regulados y estacionales-, el promedio de las consultoras indica una suba del 2,9% para marzo.

Inflación en supermercados. Foto: NA

Qué va a pasar con la cotización del dólar

El informe del REM señala que para abril, el dólar oficial se ubicará en $1.420, mientras que para diciembre de 2026 se espera un valor de $1.700. Tomando esos datos, se espera una variación interanual del 17,4%.

Otro punto relevante que muestra el documento es que, si bien los especialistas corrigieron a la baja su estimación del tipo de cambio, proyectan una aceleración en el último trimestre del 2026 y el comienzo del 2027: el dólar saltará de $1.572 en septiembre a $1.700 en diciembre para luego llegar a $1.780 en marzo del año próximo.