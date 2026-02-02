ANSES Foto: ANSES / Facebook

El Gobierno oficializó un aumento del 2,85%, en línea con la inflación de diciembre, y ANSES dio a conocer los nuevos montos y topes de las Asignaciones Familiares (SUAF) para monotributistas, que comenzarán a regir desde el 1 de febrero.

La actualización, aplicada bajo la fórmula de movilidad mensual, impacta tanto en los valores a percibir como en los límites de ingresos para acceder al beneficio.

Asignaciones Familiares para monotributistas: febrero 2026

De acuerdo con el nuevo esquema, los montos de la Asignación por Hijo y Prenatal se determinan exclusivamente según la categoría del Monotributo en la que se encuentre el beneficiario.

No obstante, aun estando en categorías bajas, existe un tope que puede dejar sin cobro al grupo familiar: si uno de sus integrantes percibe ingresos superiores a $2.646.379, se pierde el derecho a las asignaciones, aunque la suma total de ingresos no supere el tope general de $5.292.758.

Asignaciones Familiares para monotributistas. Foto: ANSES.

Ayuda Escolar Anual 2026

Con el inicio del ciclo lectivo próximo, ANSES fijó el monto de la Ayuda Escolar Anual en $42.039 a partir de febrero de 2026.

Quiénes la cobran: monotributistas de las categorías A a H.

Requisito: tener presentado el certificado escolar a través de la plataforma Mi ANSES.

Asignaciones de Pago Único

Los monotributistas también acceden a pagos extraordinarios por determinados eventos familiares. Los montos actualizados a febrero de 2026 son:

Nacimiento : $75.246

Matrimonio : $112.668

Adopción: $449.888

Importante: para las categorías I, J y K, solo se mantiene el derecho a la Asignación por Hijo con Discapacidad y a la Ayuda Escolar Anual por hijo con discapacidad, quedando excluidas del resto de estos beneficios.