El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) determinó una nueva escala de actualizaciones para todo el país, con aumentos escalonados desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. De esta manera, en febrero alcanzará los $346.800.

La resolución, firmada por la presidente alterna del Consejo, Claudia Silvana Testa, se dictó después del fracaso de las negociaciones entre los representantes sindicales y empleadores. En enero 2026, el mínimo fue de $341.000. A continuación, los valores hasta agosto:

Febrero : $346.800

Marzo : $352.400

Abril : $357.800

Mayo : $363.000

Junio : $367.800

Julio : $372.400

Agosto: $376.600

Los valores horarios para los trabajadores jornalizados también acompañarán esta suba, llegando a $1.883 por hora en agosto de 2026.

¿En qué planes sociales impacta el Salario Mínimo, Vital y Móvil?

El nuevo valor del salario mínimo impacta de forma directa en diferentes planes y programas sociales:

Asignaciones y planes sociales : muchas prestaciones toman el salario mínimo como referencia para establecer montos y condiciones de acceso.

Becas Progresar : el ingreso familiar del beneficiario no puede superar tres veces el SMVM, por lo que este cambio redefine el universo de posibles beneficiarios.

Paritarias : si bien el SMVM no determina los salarios de todos los sectores, actúa como base de referencia en las negociaciones salariales de gremios con trabajadores no registrados o que perciben sueldos bajos.

Prestación por Desempleo: se ajusta automáticamente en función del nuevo piso salarial.

Según un relevamiento de la UBA, el poder adquisitivo del SMVM se redujo levemente durante noviembre de 2025 (-0,5%), además de las sumas de las reducciones de los meses previos: octubre (-2,3%), septiembre (-2,0%), agosto (-0,5%) y julio (-0,5%).

Frente a este panorama, el Consejo del Salario cumple un rol importante, ya que sus decisiones sobre el SMVM impactan en millones de trabajadores y beneficiarios, donde cada ajuste busca reflejar el equilibrio entre el nivel de empleo formal, la inflación y la situación macroeconómica.