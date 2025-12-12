Desde diciembre 2024: cuánto aumentó el salario mínimo durante el gobierno de Javier Milei

El salario mínimo lo establece el Poder Ejecutivo por decreto desde el 2023 por falta de acuerdo del Consejo Nacional del Empleo entre sindicatos y empleadores. Cuánto aumentó el SMVN desde el 2023.

Javier Milei asumió la presidencia de la República Argentina hace dos años y, desde entonces, el Salario Mínimo, Vital y Móvil tuvo distintos aumentos. En diciembre del 2023 el SMVM era de $156.000 y para diciembre del 2025 escaló más del 100%.

El gobierno actual no ha logrado consensos con el Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil desde que empezó su mandato. Es por eso que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social viene estableciendo el SMVM por decreto. Ya están disponibles los montos que tendrá durante cada mes del 2026.

Economía. Foto: Freepik

Cuánto subió el salario mínimo desde que asumió Milei

El monto del salario mínimo escaló en un total de 114,62% desde diciembre de 2023. El número que comenzó en $156.000, subió hasta $334.800 en la actualidad, en el marco de la nueva escala de montos definidos.

Salario Mínimo, Vital y Móvil: los detalles de la decisión

El Consejo Nacional del Empleo está conformado por representantes de las cámaras empresariales, delegados de las centrales sindicales, como la CGT y la CTA, y autoridades del Ministerio de Capital Humano. Desde el 2023 no logran consensos y el salario mínimo lo establece el Ejecutivo por decreto.

El SMVN se decretó en $334.800 para diciembre del 2025. El monto mínimo de la Prestación por Desempleo es de $167.800 y el monto máximo es de $334.800.

Las peleas por el SMVM en noviembre

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil mantuvo una reunión durante la jornada del miércoles 26 de noviembre para acordar el monto que no se había actualizado desde hacía tres meses. Los empresarios propusieron aumentar $4000, pero las dos principales centrales de trabajadores de la Argentina (CGT y CTA) se opusieron y no hubo acuerdo.

No hubo acuerdo por el SMVN entre sindicatos y empleadores. Foto: Noticias Argentinas

Las dos CTA mostraron diferencias al solicitar un aumento: la Central de Trabajadores, al igual que la CGT, pidió $553.000 a partir de abril de 2026. Por su parte, la CTA – Autónoma pidió $736.000 pesos “por encima de la línea de indigencia”.

Mientras tanto, empresarios propusieron $326.000 ahora y $349.000 en abril de 2026. Después de idas y vueltas, no hubo ningún acuerdo. “Luego de pasar a un cuarto intermedio y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio, sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial.”, informaron desde CTA Autónoma Nacional.

La CTA reclamó al Ejecutivo por establecer el salario mínimo por decreto.

Mes a mes: cuánto aumentará el Salario Mínimo, Vital y Móvil en 2026

Enero: $341.000.

Febrero: $346.800.

Marzo: $352.400.

Abril: $357.800.

Mayo: $363.000.

Junio: $367.800.

Julio: $372.400.

Agosto: $376.600.

Mes a mes: a cuánto sube la hora de trabajo hasta agosto 2026