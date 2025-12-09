AUH, Progresar y jubilaciones: cómo impacta el aumento del salario mínimo en los programas de ANSES

El incremento escalonado del salario mínimo modifica los topes de ingresos para acceder a la AUH, las Becas Progresar, el Plan Hogar y otros programas de ANSES. Los montos se actualizarán mes a mes hasta agosto de 2026.

ANSES. Foto: NA.

El incremento escalonado del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) dispuesto por el Gobierno Nacional se transmite en cambios significativos en distintos programas sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La actualización progresiva, establecida a través de la Resolución 9/2025, fijó un cronograma de aumentos mensuales que llevará el piso salarial a $376.600 en agosto de 2026.

Por tanto, este esquema impacta de lleno en los límites de ingresos requeridos para acceder a la AUH, las Becas Progresar, el Plan Hogar y otros programas.

Sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Foto: ANSES

Aumento de las asignaciones de ANSES

Uno de los efectos más notables será el alivio para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las Becas Progresar, dado que los topes de ingresos se actualizarán automáticamente cada mes acompañando la evolución del salario mínimo.

En el caso de la AUH y la Asignación por Embarazo, el ingreso del grupo familiar no podrá superar el SMVM.

ANSES Foto: ANSES

A partir de este diciembre 2025, los topes irán desde $334.800 hasta $376.600 en el mencionado mes de agosto del año entrante. De todos modos, es importante remarcar que este límite no se aplica a trabajadoras de casas particulares ni a titulares del Monotributo Social, quienes continúan con los criterios diferenciados de acceso.

Respecto de las Becas Progresar, donde se exige que el ingreso familiar no supere tres veces el salario mínimo, los nuevos límites se ubicarán entre $1.004.400 en diciembre de 2025 y $1.129.800 en agosto de 2026. Esta actualización permitirá que estudiantes de hogares con ingresos ajustados por inflación no pierdan el beneficio.

El Plan Hogar, destinado a subsidiar la garrafa social, también verá modificados sus límites de ingresos, con topes que en diciembre de 2025 partirán desde $669.600 (o el doble para familias con Certificado Único de Discapacidad - CUD), alcanzando $753.200 en agosto de 2026. A pesar de ello, persiste la incertidumbre respecto de la continuidad del programa, ya que la Secretaría de Energía anticipó cambios para 2026 sin brindar precisiones.

ANSES. Foto: NA.

Por otra parte, los jubilados con 30 años de aportes no recibirán el plus del 82% móvil, dado que el haber mínimo actual continúa por encima del 82% del SMVM proyectado hasta agosto de 2026. En consecuencia, no habrá adicionales mientras esa relación se mantenga.

Finalmente, el Programa Acompañar, cuyo monto equivale al salario mínimo, atraviesa demoras severas: la última cuota pagada corresponde a mayo de 2024 y aún no existe cronograma de actualización o normalización de pagos.