lunes, 19 de enero de 2026, 10:20
El Salario Mínimo, Vital y Móvil aumenta en febrero de 2026.
El Salario Mínimo, Vital y Móvil aumenta en febrero de 2026. Foto: NA.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) determinó una nueva escala de actualizaciones para todo el país, con aumentos escalonados desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. De esta manera, en febrero alcanzará los $346.800.

La resolución, firmada por la presidente alterna del Consejo, Claudia Silvana Testa, se dictó después del fracaso de las negociaciones entre los representantes sindicales y empleadores. En enero 2026, el mínimo fue de $341.000. A continuación, los valores hasta agosto:

  • Febrero: $346.800
  • Marzo: $352.400
  • Abril: $357.800
  • Mayo: $363.000
  • Junio: $367.800
  • Julio: $372.400
  • Agosto: $376.600

Los valores horarios para los trabajadores jornalizados también acompañarán esta suba, llegando a $1.883 por hora en agosto de 2026.

¿En qué planes sociales impacta el Salario Mínimo, Vital y Móvil?

El nuevo valor del SMVM impacta de forma directa en diferentes planes y programas sociales:

  • Asignaciones y planes sociales: muchas prestaciones toman el salario mínimo como referencia para establecer montos y condiciones de acceso.
  • Becas Progresar: el ingreso familiar del beneficiario no puede superar tres veces el SMVM, por lo que este cambio redefine el universo de posibles beneficiarios.
  • Paritarias: si bien el SMVM no determina los salarios de todos los sectores, actúa como base de referencia en las negociaciones salariales de gremios con trabajadores no registrados o que perciben sueldos bajos.
  • Prestación por Desempleo: se ajusta automáticamente en función del nuevo piso salarial.

Según un relevamiento de la UBA, el poder adquisitivo del SMVM se redujo levemente durante noviembre de 2025 (-0,5%), además de las sumas de las reducciones de los meses previos: octubre (-2,3%), septiembre (-2,0%), agosto (-0,5%) y julio (-0,5%).

Frente a este panorama, el Consejo del Salario cumple un rol importante, ya que sus decisiones sobre el SMVM impactan en millones de trabajadores y beneficiarios, donde cada ajuste busca reflejar el equilibrio entre el nivel de empleo formal, la inflación y la situación macroeconómica.