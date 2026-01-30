Dólares. Foto: REUTERS

El Banco Central logró comprar más de USD 1.100 millones en enero, un mes que estuvo dominado por la tranquilidad en las cotizaciones que se mantuvieron dentro de las bandas cambiarias.El dólar cerró su primer mes a la baja desde agosto de 2025.

Las reservas cerraron en USD 44.502 millones y el BCRA compró USD 23 millones.

Esto también permitió consolidar la acumulación de reservas por parte del Banco Central, un reclamo que venían haciendo tanto el FMI como los operadores.

En la plaza mayorista, el tipo de cambio cerró a $1.447 para la venta, un incremento de $2,50 y su nivel más alto desde el 14 de enero.

Aún así, se ubica a 7,9% del techo de la banda, en $1.563.

En enero, acumula una baja de $8, equivalente al 0,6%, aunque en la última semana se registró un avance de $14 (+1%).

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

En el mercado informal, el dólar blue registró un nuevo ajuste a la baja: cayó $5 y cerró a $1.470 para la venta, acumulando en enero un retroceso de $60 (-3,9%).

En el sector financiero la tendencia es mixta: el dólar MEP opera a $1.459,65, una suba diaria de 77 centavos y un retroceso mensual de 1,4%.

Por su parte, el dólar CCL cae 0,5%, hasta $1.501,01, y anota una baja en enero del 1,3%.

El contexto actual muestra un menor apetito por la dolarización y una mayor demanda por títulos en pesos, impulsada por la normalización de la liquidez y tasas que siguen resultando atractivas para los inversores.