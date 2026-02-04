El Gobierno firmó un acuerdo de minerales críticos con Estados Unidos:

Argentina y Estados Unidos suscribieron un acuerdo de minerales críticos. Foto: Cancillería

El Gobierno Nacional informó este miércoles que se firmó un acuerdo de minerales críticos con Estados Unidos, mediante el cual ambas naciones “ratifican su asociación estratégica y su compromiso con el desarrollo de un suministro seguro, resiliente y competitivo”, según un comunicado difundido por Cancillería.

El convenio tuvo lugar durante la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos convocada por el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Se trata de un Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos.

“La iniciativa apunta a consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas, generar un entorno favorable para la llegada de inversiones productivas de largo plazo y responder al crecimiento de la demanda global y a la aplicación de tecnologías de vanguardia”, indica el comunicado de la cartera bajo el mando de Pablo Quirno.

Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos convocada por el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio Foto: REUTERS

Y explica: “Para la Argentina, este instrumento representa una oportunidad de crecimiento económico y productivo. En 2025, gracias a los estímulos y condiciones establecidas por el RIGI, las exportaciones mineras alcanzaron un récord de 6.037 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento interanual cercano al 30%”.

“Esto posiciona a la minería, en particular a minerales críticos como el litio y el cobre, como un sector clave para el incremento de las exportaciones, la generación de divisas y la creación de empleo calificado, con incidencia positiva sobre las economías regionales”, añade.

En tanto, el texto afirma que “la minería se consolida, junto con la energía y la agroindustria, como uno de los pilares del proceso de transformación económica en curso”.

“La Argentina se encamina hacia un aumento de sus exportaciones totales del orden de los 100.000 millones de dólares en los próximos siete años, con una participación creciente de la minería, que podría superar los 20.000 millones de dólares en ese horizonte y alcanzar más de 30.000 millones de dólares hacia el final de la próxima década”, cierra el informe.

Qué son los minerales críticos

Los minerales críticos son aquellos de alta importancia económica pero escasos. Son considerados claves para la transición energética y entre ellos se encuentran el litio, cobalto, níquel, cobre, grafito y las tierras raras.

Estas últmas, como el neodimio, son fundamentales para baterías de vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y electrónica avanzada.

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos, los cuales son considerados esenciales para la tecnología moderna, la transición energética y la industria militar, de ahí el interés de Estados Unidos y demás potencias.