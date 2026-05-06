El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, junto a su par chino, Wang Yi. Foto: via REUTERS

Por la guerra en Medio Oriente, el bloqueo del estrecho de Ormuz se mantiene bloqueado tanto por Irán como por Estados Unidos, lo que detiene de forma radical la comercialización de mercaderías en un pasaje marítimo que es clave para la región y para el mundo.

En ese contexto, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, reclamó que se produzca un cese “completo” de las hostilidades en Oriente Medio y le pidió a los Estados Unidos e Irán que reabran “lo antes posible” el estrecho de Ormuz, palabras que pronunció en una entrevista en Pekín con su par iraní, Abbas Araqchi.

“China considera que hay que lograr sin demora un cese completo de los combates, que es aún más inaceptable relanzar las hostilidades, y que es esencial seguir negociando”, declaró Wang Yi, reflejando la posición de China respecto al tema.

Según un medio estadounidense, Washington y Teherán estarían cerca de llegar a un acuerdo

Un medio de EE.UU., Axios, dio a conocer que tanto Washington como Teherán estarían alineando posiciones para alcanzar un acuerdo de paz y reabrir el tan mencionado estrecho de Ormuz.

La información que brindó este medio la dio a partir de la cita de dos funcionarios estadounidenses, pero no dio nombres. Según plantearon, estarían por acordar un “memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas”.

El conflicto de Medio Oriente, donde el estrecho de Ormuz es clave. Foto: REUTERS

El posible pacto contemplaría que Irán asuma una pausa temporal en sus actividades de enriquecimiento nuclear, mientras que Estados Unidos autorizaría la liberación de miles de millones de dólares pertenecientes a fondos iraníes actualmente bloqueados.

De acuerdo con diversas fuentes, Washington aguarda una respuesta de Teherán en relación con varios aspectos clave dentro de las próximas 48 horas.

“Aún no hay un entendimiento definitivo, pero, según las fuentes, este es el punto más cercano a un acuerdo al que han llegado las partes desde el inicio del conflicto”, concluyó Axios.