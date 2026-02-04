Bioceres. Foto: Redes sociales

El grupo biotecnológico Bioceres atraviesa una profunda crisis económica que sigue sumando capítulos.

Mientras la acción de Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) no encuentra el rumbo en Wall Street con mínimos históricos, Bioceres S.A., la empresa argentina que dio origen al grupo, sufre por la falta de liquidez, default y una quiebra que parece inevitable.

Tal como explica Yanina Otero para Ambito, el papel de BIOX cotizaba en torno a u$s0,61, en zona de penny stock, la categoría que agrupa a los títulos que cotizan por debajo de un dólar en el mercado estadounidense.

En tanto, la firma local entró en default a mediados de 2025 con una deuda estimada en torno a los u$s58 millones.

Sin mejoras en la situación economica, los socios de Bioceres S.A. resolvieron en enero avanzar con el pedido de quiebra. La maniobra buscó aislar a Bioceres Crop Solutions y al negocio industrial de los problemas financieros locales, pero abrió un frente de conflicto con inversores que habían comprado instrumentos de deuda de la firma argentina bajo el paraguas del grupo.