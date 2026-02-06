Departamento de Justicia de Estados Unidos. Foto: REUTERS

En el marco del juicio por YPF, Argentina le envió a Estados Unidos una declaración jurada sobre las reservas de oro del Banco Central.

La presentación se produjo luego del pedido del fondo Burford Capital, la firma reclama por la estatización de la petrolera.

“El BCRA entiende que cualquier información relacionada con cualquier ubicación geográfica pasada, presente o futura de las cuentas que utiliza para mantener en custodia sus activos de reserva podría tener un impacto en la política monetaria y cambiaria implementada, en el respaldo de los depósitos y en la seguridad del propio sistema financiero”, dice el escrito que fue compartido en X por Sebastián Maril, analista de Latam Advisors.

“Asimismo, debe señalarse que dicho criterio se encuentra alineado con el interés público y con las políticas implementadas por el BCRA para la preservación de sus activos, especialmente en lo que respecta a la seguridad y la protección de sus reservas internacionales. Por las razones expuestas, no podemos dar curso a su solicitud“, cierra el comunicado.

“La República reiteró que el oro pertenece al BCRA, una entidad independiente, y por lo tanto no es embargable por los beneficiarios del fallo YPF ni en Argentina, ni en el Reino Unido, ni en EE.UU. También sostuvo que divulgar custodios, transferencias o ubicación generaría riesgos de seguridad y podría afectar la política cambiaria, el respaldo de depósitos y la estabilidad financiera”, explicó el analista en su posteo.