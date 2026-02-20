Escuela, clases, colegio, aula. Foto: IA/Canal 26

Se acerca el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026. Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) indicaron el requisito más importante para recibir el apoyo económico, pensado para respaldar a las familias ante el inicio de clases.

Según la última actualización oficial, el monto será de $85.000 por hijo para las familias que tengan ingresos de hasta $5.292.758 brutos. Es un pago único al año y se cobra por cada niño, niña o adolescente que cumpla con el requisito de escolaridad regular.

El total surge de la suma de:

$42.039 correspondientes a la Ayuda Escolar.

$42.961 de un refuerzo extraordinario establecido por el decreto 63/2025.

Si bien ese refuerzo se había anunciado solo para 2025, se estima que este año continuará, por lo que el monto sería similar al del ciclo lectivo anterior.

Los $85.000 se pagan en todo el país por igual, sin importar la provincia o la zona, y se depositan en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra las asignaciones familiares compatibles.

El requisito más importante de la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Aunque el beneficio se acredita generalmente en marzo, la documentación debe presentarse antes del inicio del ciclo lectivo. Para el período 2026, la fecha límite establecida para cargar el certificado escolar fue el 31 de diciembre de 2025, una instancia que permitía ordenar el sistema y confirmar la continuidad educativa de cada beneficiario. Sin embargo, es posible solicitarlo para el próximo ciclo lectivo.

Quiénes pueden recibir la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Para cobrar la Ayuda Escolar Anual es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por ANSES:

Percibir la Asignación Familiar por Hijo o por Hijo con Discapacidad.

Tener hijos desde los 45 días de vida hasta los 18 años.

Acreditar asistencia a un establecimiento educativo oficial en nivel inicial, primario o secundario.

Qué incluye la Ayuda Escolar 2026 de ANSES

Con respecto a las cosas que están incluidas en la Ayuda Escolar 2026, ANSES aclaró que se trata únicamente de un bono económico, por lo que no trae mochilas, lápices, cuadernos ni cualquier otro tipo de útil escolar.

Este trámite resulta especialmente relevante para miles de familias en todo el territorio argentino, ya que la ayuda cubre parte de las erogaciones iniciales del año escolar, como útiles, indumentaria o materiales específicos requeridos por cada institución educativa.

Paso a paso: cómo realizar el trámite para pedir la Ayuda Escolar Anual en 2026

De acuerdo con lo establecido por ANSES, el procedimiento continúa realizándose a través de la plataforma Mi ANSES. El proceso consiste en:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción “Hijos” en el menú principal. Elegir “Presentar certificado escolar” para generar el formulario correspondiente. Descargar o imprimir el formulario y llevarlo a la institución educativa para su firma. Sacar una foto o escanear el documento. Volver a Mi ANSES y cargarlo en la sección “Hijos”. Presentar certificado escolar.

Con la información ya disponible, ANSES busca que las familias anticipen la gestión del trámite para asegurar el acceso al beneficio. La Ayuda Escolar continúa siendo un recurso clave para reducir el impacto económico que representa el inicio de clases y fortalecer las trayectorias educativas en todo el país.