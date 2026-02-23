La inauguración del Parque Solar Anchoris en la provincia de Mendoza. Foto: Instagram @ambientemendoza

La provincia de Mendoza comenzó la semana con un hito en materia energética: la inauguración de la segunda etapa del Parque Solar Anchoris, en Luján de Cuyo, un proyecto que consolida el posicionamiento de la provincia en el desarrollo de energías renovables y que tuvo como protagonista a Jorge Brito, presidente de Genneia.

El acto contó con la presencia de Brito, junto al CEO de la compañía, Bernardo Andrews, el gobernador Alfredo Cornejo, y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, entre otras autoridades provinciales.

La puesta en marcha de esta segunda fase permitió completar la capacidad instalada del parque, que alcanza los 180 megavatios (MW) de potencia.

Imagen panorámica del Parque Solar Anchoris en la provincia de Mendoza. Foto: Instagram @ambientemendoza

El proyecto demandó una inversión total de 160 millones de dólares y fue desarrollado en dos etapas: la primera comenzó a operar en agosto de 2025 y la segunda entró en funcionamiento este mes.

La iniciativa fue originalmente proyectada por EMESA y luego ejecutada por Genneia, que asumió la materialización integral de la obra.

Desde la conducción de la empresa, Brito encabezó la estrategia de expansión en Mendoza, donde Anchoris se convirtió en el segundo desarrollo fotovoltaico de la firma y en uno de los más relevantes de la región de Cuyo.

La presentación del Parque Solar Anchoris en la provincia de Mendoza. Foto: Instagram @ambientemendoza

El parque está destinado a abastecer la demanda de grandes usuarios industriales bajo el esquema del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), un segmento clave en la política de transición energética del país.

El complejo cuenta con 360.000 paneles solares bifaciales de última generación y se estima que generará anualmente unos 497.000 MWh de energía renovable, volumen equivalente al consumo de alrededor de 125.000 hogares. Además, permitirá evitar la emisión de más de 220.000 toneladas de dióxido de carbono por año.

Impacto directo en la economía de Mendoza

Durante el pico de obra, la construcción empleó a más de 350 trabajadores, con impacto directo en la economía local y en el desarrollo de capacidades técnicas vinculadas a la industria renovable.

La construcción del Parque Solar Anchoris empleó a más de 350 trabajadores. Foto: Instagram @ambientemendoza

Con esta inauguración, Brito refuerza el perfil de Genneia como uno de los principales actores privados en la transformación de la matriz energética argentina y profundiza su presencia en una provincia estratégica para el sector.