91.218 espectadores: la capacidad proyectada del Monumental en honor a la histórica final entre River y Boca en Madrid

La amplitud de la cancha del ‘Millonario’ tendría lugar para poco más de 6.000 personas y se consolidaría aún más como la cancha con mayor aforo, superando por 11.000 espectadores al estadio Monumental de Lima.

El futuro estadio Más Monumental. Foto: NA.

El final de la gestión de Jorge Brito como presidente de River Plate podría terminar con un peculiar detalle relacionado al estadio Monumental: una nueva ampliación de su capacidad en honor al histórico triunfo del ‘Millonario’ sobre Boca Juniors en la recordada final de Madrid.

Según informó el medio ‘Bolavip’, la intención de la dirigencia es que el estadio tenga una capacidad para por lo menos 91.218 espectadores, en una clara referencia al 9 de diciembre de 2018, fecha en la cual River se impuso a Boca en la memorable final de Copa Libertadores.

Estadio Más Monumental, de River Plate. Foto: X @RiverPlate.

En caso de concretarse este proyecto, la capacidad de la cancha del ‘Millonario’ tendría lugar para poco más de 6.000 personas (actualmente 85.018) y se consolidaría aún más como la cancha con mayor aforo, superando por 11.000 espectadores al estadio Monumental de Lima.

“Vamos a intentar aumentar la capacidad del estadio, a la medida que podamos. Estamos analizando y estudiando algunos proyectos. Cuando sepamos con rigurosidad, lo vamos a compartir“, anticipó Stefano Di Carlo, candidato a presidente de la institución de Núñez por el oficialismo.

Stefano Di Carlo, el candidato a presidente de River Plate por el lado del oficialismo. Foto: X @stefanocdicarlo

El periodista de ‘TNT Sports’, Maximiliano Grillo, explicó cómo sería la ampliación: “Creen que hay una estructura para hacer una quinta bandeja, que si la haces 360° (es decir, en todo el estadio) aumentaría mucho más, pero el primer paso es agrandarlo en 5 mil lugares“.

Por otro lado, el sitio especializado ’La Página Millonaria’ informó que la dirigencia también planea colocar otra pantalla LED en el Monumental, igual a la que fue renovada hace algunos meses en la Sívori Alta. La flamante pantalla iría en la tribuna Centenario Alta.

¿Cuándo son las elecciones en River Plate?

Las elecciones presidenciales en River Plate se llevaran a cabo el sábado 1 de noviembre, de 10.00 a 20:00 horas. En ese lapso, los socios que estén habilitados a votar podrán acercarse al estadio Monumental para elegir al próximo mandatario del ‘Millonario’.

Elecciones en River Plate: la lista completa del oficialismo