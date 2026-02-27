Juicio YPF. Foto: Reuters

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un escrito ante el tribunal de la jueza de Nueva York Loretta Preska para respaldar a la Argentina en el marco del juicio por YPF.

En un documento de 29 páginas, la justicia estadounidense considera que “el litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.

La jueza Loretta Preska. Foto: REUTERS

La presentación destaca “los esfuerzos realizados por el país para cumplir con los requerimientos de discovery dirigidos a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales, requerimientos que, en sí mismos, resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.

Además, el documento considera que “la moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA y debe ser rechazada”.

Tras la decisión de EEUU, el canciller Pablo Quirno celebró el respaldo en X. “Y para cerrar un día histórico en el Congreso más reformista de la historia, en una instancia clave del juicio por YPF, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha presentado esta tarde ante el tribunal de Preska en apoyo a la posición de la República Argentina frente al pedido de sanciones efectuado por los demandantes”, escribió.

El juicio por YPF se encuentra en instancias clave y se espera una decisión sobre la apelación de fondo, mientras permanecen pendientes otras dos apelaciones vinculadas a la entrega de las acciones de YPF y al proceso de discovery.