Monotributo Foto: Foto generada con IA

La exclusión de oficio del Monotributo se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para pequeños contribuyentes, profesionales independientes y trabajadores por cuenta propia. Cuando la AFIP —o ARCA, según jurisdicción— detecta inconsistencias o excedentes en los parámetros del régimen simplificado, puede disponer la baja automática. Pero esta situación no siempre es correcta y, además, existen caminos para defenderse y reingresar.

Por qué pueden excluirte del Monotributo

Los organismos fiscales cruzan datos bancarios, consumos, facturación y movimientos patrimoniales. Si alguno de estos indicadores supera los límites permitidos, se activa la exclusión. Entre las causales más frecuentes aparecen:

Exceso en el tope anual de facturación.

Gastos o acreditaciones incompatibles con los ingresos declarados.

Actividades no habilitadas para el régimen.

Precio unitario de venta mayor al permitido.

Inconsistencias entre ingresos reales y movimientos bancarios o de billeteras digitales.

La notificación llega al Domicilio Fiscal Electrónico, y el plazo comienza a correr incluso si el contribuyente no la vio. Por eso, revisar periódicamente ese buzón es clave.

Monotributo. Foto: ARCA.

Cómo defenderse si la exclusión todavía no está firme

Expertos tributarios destacan que muchas exclusiones se basan en errores de datos, duplicaciones o interpretaciones incorrectas. Por eso, recomiendan actuar rápido y seguir estos pasos:

Verificar la causal exacta de exclusión. Es fundamental revisar el período observado, el tipo de inconsistencia y la fuente de datos utilizada por el organismo.

Presentar un descargo dentro del plazo legal, que suele ser de 15 días. El escrito debe estar técnicamente fundamentado e incluir documentación que respalde las operaciones reales.

Monotributo Foto: Foto generada con IA

Reingresar al Monotributo: qué permite la normativa vigente

Durante 2024 y 2025 se habilitaron mecanismos excepcionales que permiten volver al Monotributo sin esperar los tres años que establece la ley. Quienes hayan sido excluidos o renunciado entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2024 pueden reingresar hasta el 30 de septiembre de 2024, siempre que cumplan determinadas condiciones.

La normativa también establece beneficios para quienes excedieron la facturación permitida dentro de la categoría H, siempre que:

Hayan pagado los importes correspondientes a esa categoría.

No hayan superado el tope de ingresos de la categoría K.

Además, la AFIP formalizó reglas para facilitar el reingreso: basta con ingresar al Portal Monotributo, elegir la opción “Solicitar Reingreso” y esperar la resolución en el Domicilio Fiscal Electrónico. Si es aprobada, el alta se concreta mediante el procedimiento habitual.

Consejo final: monitorear tu situación fiscal

Dado que la mayoría de las exclusiones se basan en cruces automáticos de datos, mantener un control ordenado de ingresos, gastos, movimientos bancarios y facturación es esencial para evitar inconvenientes y responder a tiempo ante cualquier inconsistencia.