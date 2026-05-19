Aumentan las tarifas de gas, luz y agua. Foto: 0221.

El costo de vida en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sumó una fuerte presión durante el mes de mayo 2026 debido a que una familia tipo necesitó destinar $249.834 para cancelar las facturas de luz, gas, agua potable y los viajes en transporte público. De acuerdo con el último relevamiento difundido por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP, desarrollado de manera conjunta por la UBA y el Conicet, esta canasta de servicios esenciales experimentó un incremento del 17,5% en comparación con los $212.694 que se requerían en abril. De esta manera, acumuló una suba del 36,2% en lo que va del año y un salto del 50% en la medición interanual.

Los especialistas del centro de investigación explicaron que este encarecimiento de las prestaciones básicas superó de forma nítida la evolución de los precios generales y detallaron que “contra mayo 2025, el costo de la canasta total se incrementó 16 puntos porcentuales por encima del índice general de precios del periodo y la canasta aumentó 50%, mientras el IPC se observa un incremento de 34%”.

Agua, servicio de agua corriente

Según el documento técnico, la aceleración mensual respondió de forma directa a “la combinación de incrementos tarifarios en todos los servicios y la mayor demanda energética estacional”.

En ese sentido, los analistas precisaron que “el componente más relevante es el gas, cuya factura casi se duplica respecto de abril por el efecto conjunto de la suba tarifaria y el salto en el consumo típico de esta época del año”.

Radiografía del gasto: cuánto cuesta el servicio de luz, gas, agua y transporte público en el AMBA

El presupuesto promedio de $249.834 que demanda el sostenimiento de un hogar en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense se desglosó a partir de los siguientes valores de referencia:

Gasto en transporte público: $110.348 promedio (representa el 48% del total).

Tarifa de luz: $52.811 promedio.

Tarifa de gas: $49.972 promedio.

Tarifa de agua: $36.612 promedio.

Dentro del esquema de erogaciones, el transporte público se consolidó como el rubro más pesado para el bolsillo familiar al punto de que “el gasto en transporte aportó por sí solo 29 puntos porcentuales de los 50 totales del incremento interanual”, una situación derivada de las subas del 5,4% en los colectivos porteños y del 11% en el territorio bonaerense.

Además, el informe alertó que la brecha respecto al costo técnico sin asistencia estatal sigue siendo alta: se estimó que el valor real del viaje asciende a $1.960. Actualmente, los usuarios del AMBA cubren en promedio el 58% del costo de las tarifas de luz y gas, mientras que el Estado nacional subsidia el 41% restante acumulándose un gasto en subsidios de $2,9 billones en los últimos doce meses.

Se levantó la medida de fuerza en el AMBA. Foto: NA.

La velocidad de los ajustes modificó significativamente la relación entre los ingresos de los hogares y el costo de las tarifas energéticas y de conectividad. Durante mayo de 2026, la canasta total representó el 14% del salario promedio registrado en el mercado formal, que se posicionó en un estimado de $1.869.799.

Esta porción presupuestaria implicó que un empleado necesita destinar más de una décima parte de sus remuneraciones netas únicamente para cubrir sus obligaciones de servicios, una contracción que se refleja en que la capacidad de compra del sueldo actual permite adquirir 7,5 canastas básicas de servicios, una cifra menor en comparación con las 8,6 coberturas mensuales que se podían garantizar un año atrás.