Papelera Santa Angela. Foto: Redes sociales

La papelera Santa Angela es un nuevo caso de una empresa con grandes problemas económico-financieros y agigante la crisis en un sector golpeado.

La compañía, con más de 50 años en la industria, entró en concurso preventivo por un pasivo cercano a los 3.000 millones de pesos.

Papelera

La firma tiene clientes de renombre: fabrica papel, cajas, y cartón corrugado para empresas de la talla de Adidas, Mondelez, Coca-Cola y Molinos.

La crisis se debe a la caída del 7,1% interanual en enero de la producción de papel y celulosa. Esto se debe a la caída en las ventas, el aumento de costos de las materias primas y servicios básicos, y la pérdida de competitividad ante las importaciones.

Papelera Celulosa Argentina Foto: Internet

La mencionada crisis del sector tiene que ver con el caso de Celulosa Argentina, que se encuentra concursada desde el 2025 y atraviesa una compleja situación financiera con una deuda cercana a los u$s 128 millones.