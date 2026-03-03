Otra empresa en crisis: la papelera que produce para gigantes como Mondelez y Adidas, en concurso preventivo
Se trata de Papelera Santa Angela, que cuenta con más de 50 años en la industria. Enfrenta un pasivo cercano a los $ 3.000 millones y es un nuevo caso de un sector golpeado por la crisis.
La papelera Santa Angela es un nuevo caso de una empresa con grandes problemas económico-financieros y agigante la crisis en un sector golpeado.
La compañía, con más de 50 años en la industria, entró en concurso preventivo por un pasivo cercano a los 3.000 millones de pesos.
La firma tiene clientes de renombre: fabrica papel, cajas, y cartón corrugado para empresas de la talla de Adidas, Mondelez, Coca-Cola y Molinos.
La crisis se debe a la caída del 7,1% interanual en enero de la producción de papel y celulosa. Esto se debe a la caída en las ventas, el aumento de costos de las materias primas y servicios básicos, y la pérdida de competitividad ante las importaciones.
La mencionada crisis del sector tiene que ver con el caso de Celulosa Argentina, que se encuentra concursada desde el 2025 y atraviesa una compleja situación financiera con una deuda cercana a los u$s 128 millones.