Se confirmó la venta de Celulosa: quién es el empresario que la compró a tan solo 1 dólar

La venta llega en un contexto marcado por la situación crítica de la papelera, que espera la apertura de concurso preventivo luego de informar pérdidas por más de $172.634 millones.

Papelera Celulosa Argentina Foto: Internet

En medio de una crisis financiera, finalmente se concretó la venta de Celulosa Argentina. Según informó la mayor papelera del país en una carta enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el comprador fue el financista Esteban Nofal y el precio total de la operación fue de 1 dólar.

Nofal adquirió 452,6 millones de acciones clase B de Celulosa a Douglas Lee Albrecht, José Manuel Urtubey y Juan Manuel Collado. También compró el 100% de las participaciones de Tapebicua Cayman Limited, por lo que pasó a controlar aproximadamente el 45,5% del capital social y de los votos de la compañía.

Celulosa Argentina, empresa

El precio promedio de las acciones clase B durante el último semestre fue de $282,1 por cada 100. Este viernes, se dispararon 22,86%, a $279,50, contra una caída de 0,68% del índice Merval.

Quién es Esteban Nofal

Cofundador de Torneos y Competencias, Nofal es financista y dueño del grupo inversor nacional CIMA. En 2021, adquirió SES, una sociedad de TGLT que la constructora Caputo usaba para canalizar contratos de obra pública.

CIMA también estuvo asociada al corredor de cereales Mariano Grassi y en enero compró la deuda de 447 millones de dólares que la agroexportadora mantenía con bancos internacionales.

Esteban Nofal. Foto: Captura

En el comunicado, la compañía calificó su situación financiera como “totalmente atípica e inesperada”.