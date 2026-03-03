Goldmund se encarga de la fabricación y comercialización de los productos Peabody. Foto: Google Maps

En un contexto marcado por la crisis de consumo y la ola de importaciones que alteró el equilibrio de la industria argentina, Goldmund S.A., responsable de la fabricación y comercialización de los productos Peabody, se presentó en concurso de acreedores.

Mediante una carta fechada el 2 de marzo, la famosa empresa de electrodomésticos le comunicó a sus clientes y proveedores que había iniciado un “proceso de reestructuración de pasivos”.

Esta decisión se entona con el pronóstico de Dante Choi, dueño de la compañía, que viene advirtiendo por las consecuencias que la avalancha importadora genera en la industria nacional. “Hay todo tipo de prácticas, no ingresan todo de manera legal esos productos. Tampoco hay control, no hay control de calidad, de materiales de lo que importa”, había denunciado a fines de 2024, en diálogo con La Fábrica Podcast.

En la carta enviada a clientes y proveedores, Goldmund explicó que se encuentra “atravesando una etapa de reestructuración de pasivos” y que la decisión “forma parte de una estrategia orientada a ordenar los compromisos y fortalecer la estructura de la compañía, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y proyectar un desarrollo sostenible en el tiempo”.

Además, el texto señala que la actividad de la empresa “continúa con normalidad” y que la misma mantiene su “responsabilidad comercial y profesional con clientes y proveedores”.

Peabody, la histórica marca de electrodoméstico que corre riesgo

Peabody es una de las marcas referenciales del mercado local en pequeños electrodomésticos y artefactos para el hogar. La empresa posee su propia red de fabricación y distribución que abastece a comercios de distintos puntos de la Argentina.

Goldmund adquirió la firma en 2004 y comenzó a desarrollar un amplio catálogo de productos, incorporando artefactos como licuadoras, cafeteras y tostadoras. Desde el 2010, la compañía inició la producción nacional de varios productos.

El siguiente paso fue establecer plantas industriales en la provincia de Buenos Aires y países vecinos como Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay. También se expandió hacia Europa y Estados Unidos.