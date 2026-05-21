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La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha celebrado este jueves en Casa de América, en Madrid, la primera edición de CITECSA, la Cumbre Iberoamericana de la Industria de Tecnología Sanitaria. Este encuentro, de carácter pionero, ha reunido a las principales asociaciones empresariales del sector de la tecnología sanitaria y de los productos y equipos médicos de Latinoamérica representada por las asociaciones de Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Perú, junto a reguladores, inversores e instituciones de Europa.

La cumbre tuvo como eje central fomentar la creación de un corredor comercial y estratégico que consolide a España como nexo de acceso entre Latinoamérica y Europa, dentro de un sector industrial clave para la salud de la población.

Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) Foto: -

La cita ha contado con la participación del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en un foro orientado a reforzar la cooperación empresarial e institucional y a impulsar un corredor comercial sanitario entre ambas regiones, en uno de los ámbitos industriales con mayor incidencia en la salud de la población.

¿Qué es el corredor de tecnología sanitaria y cuál es su principal objetivo?

El objetivo central de esta cumbre es impulsar la creación de un corredor comercial y estratégico que contribuya a situar a España como punto de acceso entre Latinoamérica y Europa en uno de los sectores industriales con mayor impacto en la salud de la población.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, aseguró: “La idea de generar un corredor de tecnología sanitaria es interesante y oportuna en un momento en el que se complica mantener los lazos habituales con los viejos socios”. Y comentó la necesidad de seguir trabajando en “espacios de colaboración que fomenten modelos de incorporación de tecnología sanitaria que sean sostenibles y beneficiosos para las empresas y el propio sistema sanitario”.

CITECSA Foto: FENIN

La puesta en marcha de un Plan Protech, la estrategia nacional de la industria de tecnología sanitaria y el impulso de normativas específicas para el sector que contemplen las particularidades de los productos y equipos médicos son algunas iniciativas en las que están trabajando.

CITECSA 2026: los detalles de la Cumbre Iberoamericana de la Industria de Tecnología Sanitaria en Madrid

En la Cumbre Iberoamericana de la Industria de Tecnología Sanitaria, celebrada en Madrid, los asistentes examinaron el marco regulatorio europeo y su implementación en productos provenientes de terceros países. Asimismo, debatieron sobre los esquemas de contratación pública orientados al valor, los parámetros de sostenibilidad ambiental y los principios del código ético que rigen el vínculo entre el sector industrial y los sistemas de salud.

En el apartado regulatorio, Carmen Ruiz‑Villar, responsable del Departamento de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y Gloria Hernández, jefa del Centro Nacional de Certificación de Productos Sanitarios, detallaron el funcionamiento del sistema europeo de certificación, un mecanismo clave para facilitar el acceso de las empresas latinoamericanas al mercado comunitario.

CITECSA Foto: FENIN

Durante la sesión se puso de relieve la necesidad de que las compañías conozcan de forma anticipada los requisitos regulatorios europeos y los procedimientos de certificación, con el fin de garantizar una entrada al mercado bajo altos estándares de calidad, seguridad y desempeño. En este marco, se destacó la relevancia de la cooperación entre autoridades competentes, organismos certificadores, asociaciones sectoriales y la industria, como pilar fundamental para asegurar la fiabilidad de los productos sanitarios destinados a profesionales y pacientes.

España como puerta de entrada clave para las empresas de Latinoamérica hacia Europa

“Queremos poner a disposición de las asociaciones y compañías latinoamericanas nuestras capacidades para que España se consolide como puerta de acceso a Europa para su industria, así como impulsar nuevas alianzas que permitan a la industria española reforzar su presencia en los sistemas sanitarios de América Latina”, afirmó Jorge Huertas, presidente de Fenin.

El mercado iberoamericano se configura actualmente como un ámbito de alto valor estratégico para la tecnología sanitaria española. En los últimos años, ha concentrado entre el 6% y el 7% de las exportaciones del sector, así como entre el 4% y el 5% de sus importaciones. México, Brasil y Colombia se mantienen como los principales destinos de exportación, con un crecimiento especialmente significativo en República Dominicana y Perú. En cuanto a las importaciones, estas proceden mayoritariamente de México, Costa Rica y República Dominicana.

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A pesar de la diversidad de productos, equipos y servicios que se intercambian, el potencial de expansión continúa siendo elevado. No obstante, las compañías de ambas regiones afrontan desafíos comunes, como la complejidad de los marcos regulatorios, la armonización de estándares de calidad y seguridad, la financiación de la innovación, la integración de la salud digital y la transición hacia modelos más sostenibles.

En este escenario, CITECSA surge con el objetivo de abordar estos retos de manera conjunta, promoviendo un espacio permanente de diálogo entre la industria, las instituciones y los inversores.