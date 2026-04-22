Investigan presunto concurso fraudulento.

Los síndicos del concurso de SURCOS S.A. determinaron la masa concursal a incluir en el proceso y concluyeron que la empresa fallida integra un complejo conglomerado empresario con múltiples ramificaciones.

Según el informe, la masa concursal asciende a 27.971 millones de pesos, 51,4 millones de dólares y 5303 euros correspondientes a acreedores quirografarios; 28.605 millones de pesos con acreedores quirografarios eventuales; 1,82 millones de pesos con privilegio especial; 2065 millones de pesos con privilegio general; y 620 millones de pesos con privilegio especial y general eventual. Además, se registraron acreencias no concurrentes por 29.592 millones de pesos.

Los síndicos detectaron “la existencia de múltiples relaciones societarias, comerciales y financieras entre Surcos S.A. y diversas sociedades vinculadas”, aunque aclararon que, desde una perspectiva estrictamente concursal, las operaciones intragrupo no presentan objeciones más allá de su eventual inclusión en actos susceptibles de revocación ante una hipotética quiebra.

SURCOS S.A.: investigan presunto concurso fraudulento

El capital social de Surcos S.A. se distribuye entre Sebastián Calvo (40,28%), Carlos Hugo Calvo (30,93%), la sociedad extranjera Surcos International LLC (21,05%) y Luisa María Monsalvo (7,73%). A partir de esta estructura, se despliega una red internacional encabezada por Surcos International LLC, cuyo capital pertenece en su totalidad a Sebastián Calvo. Esta firma posee, a su vez, el 21,05% de Surcos S.A. y el 100% de Mundo Surcos S.A.

El entramado incluye además a Surcos Impact SÁRL, controlada por Surcos International LLC; Red Surcos Paraguay, participada en partes iguales por Carlos Hugo Calvo y Sebastián Calvo; y Centro Agrop. Int. Red Surcos Bolivia, controlada en un 98,5% por Mundo Surcos. En Colombia, Red Surcos Colombia está integrada por Prymus Chemical Products LLC (68,2%), Cafasa LTD (21,3%), Pekma Investments SL (9,9%) y Deseb Investments SL (0,49%).

En el plano local, Surcos Cereales S.A. cuenta con el control mayoritario de Carlos Hugo Calvo (93,3%), seguido por Sebastián Calvo y Pablo Calvo, mientras que Seca S.A. está controlada por Sebastián Calvo (95%) y Pablo Calvo (5%). Grupo G S.R.L. se reparte en partes iguales entre Carlos Hugo Calvo y Sebastián Calvo, y Alfa Agro S.A.U. pertenece íntegramente a Cecilia Magdalena Ratto.

Otras sociedades vinculadas son Sumar Inversiones S.A., integrada por Luis Ángel Calvo y Carlos Hugo Calvo en partes iguales; B.H. Bio-Combustibles SRL, participada por Sumar Inversiones S.A. (60%) junto a Aníbal Antonio Moschen y Claudio Horacio Moschen (20% cada uno); y FACASA S.A., controlada por Seguridad Fiduciaria S.A. (94,7%), con participaciones menores de fideicomisos vinculados a Manuel Calvo y Milagros Calvo. También integran el grupo Chimagro S.A. y Glion S.A.

El informe destaca la presencia de directorios cruzados y la reiteración de miembros de la familia Calvo como accionistas y administradores en distintas sociedades, lo que consolida un núcleo de decisión estratégica común. En ese sentido, concluye que el denominado “Grupo Surcos” presenta una estructura de diseño radial con dirección unificada, ejercida de manera sostenida durante más de dos décadas por Sebastián y Carlos Hugo Calvo.

Finalmente, los síndicos señalaron que la multiplicidad de personas jurídicas opera en la práctica como una empresa unificada, sustentada en la integración de la propiedad y la administración, la existencia de acuerdos operativos entre las sociedades y la aglutinación del riesgo financiero mediante garantías cruzadas y movimientos de fondos entre compañías.