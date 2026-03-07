Cerró la marca más famosa de pulover Foto: redes

La crisis económica sigue dejando huellas profundas en la estructura productiva argentina, y esta vez el golpe llega a Mar del Plata. Textilana S.A., histórica fabricante de la reconocida marca de sweaters Mauro Sergio, detuvo completamente su producción después de cuatro meses sin actividad, generando una fuerte preocupación entre sus trabajadores y en el sector textil local.

La situación comenzó a agravarse en noviembre de 2025, cuando la empresa suspendió a 175 operarios por falta de ventas, un reflejo directo de la caída del consumo a nivel nacional. Desde entonces, los empleados perciben el 78% del salario, tras una negociación sindical que mejoró la propuesta inicial del 70%. Sin embargo, pese a que alrededor de 60 trabajadores siguen asistiendo a la planta, la fábrica permanece completamente paralizada.

Un símbolo de la ciudad golpeado por la recesión

Textilana no es una fábrica más: se trata de una de las textiles más grandes e históricas de Mar del Plata. Llegó a emplear a más de 1.000 trabajadores en sus mejores épocas, consolidándose como una de las marcas de sweaters más reconocidas del país gracias a su modelo de integración vertical que abarcaba desde el hilado hasta la comercialización final.

Hoy, esa realidad quedó lejos. El personal se redujo a menos de 300 empleados, y casi 200 de ellos se encuentran suspendidos o temen por la continuidad de sus puestos. La empresa, además, enfrenta un grave problema de sobrestock, resultado de una temporada turística que fue catalogada como la peor en 20 años y de un nivel de ventas que no logra repuntar.

El impacto del contexto económico

La caída de consumo, la apertura de importaciones y la pérdida de poder adquisitivo —según denuncian delegados y sindicatos— generaron un escenario asfixiante para la industria textil nacional. Representantes de los trabajadores advierten que el sector perdió más de 16.000 empleos a lo largo del último año, mientras que los niveles de uso de la capacidad instalada se encuentran en mínimos históricos.

Cierre de fábrica Foto: redes

En Mar del Plata, ciudad que llegó a ser conocida como la “capital del pulóver”, el retroceso es aún más visible: de 500 fabricantes en la década del 70 hoy sobreviven poco más de 100 entre empresas y talleres, la mayoría operando con dificultades.

Un futuro incierto

Aunque inicialmente las suspensiones en Textilana estaban previstas hasta abril, distintos reportes indican que podrían extenderse varios meses más si no se recupera la demanda. De hecho, fuentes del sector afirman que la empresa evalúa prolongarlas hasta junio.

Para los trabajadores, la incertidumbre es total. Delegados de la planta aseguran que la situación es “una catástrofe” y temen nuevos despidos si no mejora el panorama económico. La combinación de caída de ventas, suba de costos y competencia de productos importados configura un escenario que muchos describen como el más crítico en la historia reciente del rubro.