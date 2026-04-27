Un proyecto que puede cambiar Mar del Plata Foto: Foto generada con IA Canal 26

Mar del Plata podría estar ante uno de los cambios más significativos de las últimas décadas en su perfil urbano y social. Conocida históricamente como el principal destino turístico del país, la ciudad ahora empieza a proyectarse también como un centro educativo estratégico de la Costa Atlántica, a partir de un ambicioso plan para convertir un complejo histórico frente al mar en un campus universitario.

La iniciativa no apunta solo a sumar aulas o carreras, sino a redefinir el uso de un espacio emblemático, integrando educación superior, patrimonio arquitectónico y desarrollo regional.

Un cambio de paradigma: del turismo estacional a la educación permanente

Durante años, gran parte de la infraestructura marplatense estuvo pensada para el turismo de verano. Hoteles, complejos recreativos y espacios de alojamiento funcionaban a pleno solo algunos meses del año, mientras el resto del tiempo permanecían con actividad reducida.

El nuevo proyecto propone un giro de fondo: darle vida los doce meses del año a un inmueble histórico, orientándolo a la formación universitaria, la investigación y la vida académica. De concretarse, permitiría atraer estudiantes, docentes y personal especializado de todo el país, con impacto directo en la economía local.

Dónde estaría ubicado el campus universitario en Mar del Plata

Según lo previsto en la iniciativa, el campus universitario estaría ubicado en el histórico complejo de Chapadmalal, al sur de la ciudad de Mar del Plata, un predio emblemático frente al mar que ocupa cientos de hectáreas sobre la costa atlántica bonaerense. El lugar se caracteriza por su extensa superficie verde, sus edificios de valor patrimonial y su acceso directo al océano, lo que lo convierte en un entorno singular para el desarrollo de un espacio educativo de gran escala.

Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse. Foto: IADE.

El complejo, tradicionalmente vinculado al turismo social, se encuentra a pocos kilómetros del centro de Mar del Plata y cuenta con buena conectividad vial, lo que facilitaría el traslado diario de estudiantes, docentes e investigadores. Su localización frente al mar no solo aporta un marco paisajístico diferencial, sino que también abre la puerta a propuestas académicas vinculadas al ambiente, el turismo, la planificación territorial y el desarrollo sostenible.

La reconversión del predio permitiría aprovechar construcciones ya existentes, adaptándolas a aulas, bibliotecas, residencias estudiantiles y espacios de investigación, sin perder la identidad histórica del lugar. De esta manera, el campus funcionaría como un polo educativo activo durante todo el año, integrándose al entramado urbano y académico de Mar del Plata y reforzando el rol de la ciudad como referente educativo en la Costa Atlántica.

Cómo sería el campus y qué funciones cumpliría

El plan contempla adaptar el complejo para albergar:

Aulas modernas y espacios de formación.

Bibliotecas y áreas de estudio.

Laboratorios e instalaciones de investigación.

Sectores administrativos.

Espacios comunes y de uso comunitario.

Posible residencia estudiantil.

El objetivo principal es conservar la identidad del edificio, respetando su valor patrimonial, mientras se lo adapta a las necesidades de una universidad contemporánea, con criterios de sustentabilidad y uso responsable del espacio.

Carreras vinculadas al territorio y al futuro

Uno de los puntos más destacados del proyecto es el enfoque académico. Las propuestas educativas estarían orientadas a áreas estratégicas para la región, como:

Turismo y hotelería.

Medio ambiente y desarrollo sostenible.

Ciencias sociales y planificación urbana.

Salud y bienestar.

Innovación y gestión pública.

Un proyecto que busca impulsar la educación, la economía local y la actividad Foto: Foto generada con IA Canal 26

Esto permitiría que Mar del Plata forme recursos humanos directamente vinculados a su realidad productiva, fortaleciendo el arraigo y reduciendo la migración estudiantil a otras ciudades.

Impacto económico y social en Mar del Plata

Un campus universitario frente al mar tendría efectos que van mucho más allá de lo educativo. La presencia constante de estudiantes y docentes generaría:

Mayor demanda de alquileres y servicios.

Más movimiento en comercios y gastronomía.

Empleo directo e indirecto.

Actividad económica sostenida todo el año.

Además, ampliaría el acceso a la educación superior para jóvenes de la región, que muchas veces deben mudarse para continuar sus estudios.

Mar del Plata como ciudad universitaria

La ciudad ya cuenta con una fuerte tradición educativa, pero este proyecto podría consolidarla definitivamente como un polo universitario de referencia en la Costa Atlántica. La combinación de infraestructura, calidad de vida, entorno natural y conectividad la posiciona como un lugar atractivo para estudiar y vivir.

Mucho más que una obra

La posible transformación de este complejo histórico en campus universitario representa una apuesta estratégica de largo plazo. No se trata solo de reciclar un edificio, sino de imaginar un nuevo rol para Mar del Plata, donde la educación, el conocimiento y la innovación convivan con el mar.

Si avanza, el proyecto marcaría un antes y un después: el paso de una ciudad pensada solo para el verano, a una ciudad activa, productiva y educativa durante todo el año.