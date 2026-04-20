Natura Cosméticos Foto: Mecalux Argentina

Una importante empresa internacional se suma a PepsiCo, BASF, General Motors y Danone con su reestructuración para que la Argentina pierda centralidad y pase a conformar uno de los cuatro grupos de gestión que habrá en la región.

Se trata de Natura, el gigante brasileño de cosmética, e implica la pérdida de cerca de 100 puestos de trabajo en una gran parte de la empresa; incluye cargos gerenciales. Argentina no es el único país de la región afectado por esta medida pero sí supo ser uno de los centros de operaciones de la empresa más importantes.

Natura Foto: Forbes Argentina

El nuevo armado de la empresa

Desde el año 2010, la Argentina era el centro de operaciones central de la compañía a nivel regional. Aquí se comandaban los negocios de todos los países de habla hispana de América Latina pero con el nuevo armado se establecieron cuatro clúster diferentes.

Uno de ellos tendrá base en la Argentina aunque tendrá injerencia solo sobre Chile y Uruguay. Además, operarán otro que contempla los negocios de Perú, Ecuador y Chile, mientras que Brasil y México trabajarán cada uno por su cuenta.

Entre las modificaciones centrales de la empresa, Natura cambió a su gerente general a fines de marzo por lo que Christian Coone reemplazó a Verónica Marcelo, quien dejó su cargo tras varios años de gestión clave.

Cuál es el nuevo plan empresarial de Natura

Natura busca ganar en rentabilidad al eliminar puestos de trabajo que se superponen al crear esta nueva estructura pero mantendrá su formato de producción. Esto significa que no se sustituirán con importaciones del 50% de los productos de la empresa que se fabrican en la Argentina.

La empresa brasileña comenzó a buscar la mejora en sus números en 2024 luego de comprar Avon en 2020 por US$ 5.200 millones, lo que dejó sus números en rojo.

Natura Cosméticos Foto: Mecalux Argentina

Por ejemplo, en el 2023 le vendió The Body Shop al fondo Aurelius Investment por US$ 254 millones con el objetivo de simplificar la estructura de la compañía y reducir su deuda.

También le vendió la empresa Aesop a L’oreal por US$ 2.525 millones, lo que se convirtió en la operación más grande del grupo hasta el momento que le permitió eliminar gran parte de su deuda corporativa.