Programa "Volver al Trabajo". Foto: Portal Empleo.

Entre los programas sociales que el Gobierno nacional mantiene bajo revisión se encuentra Volver al Trabajo, el cual absorbió a parte de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, estableciendo nuevas condiciones para sostener el cobro mensual del beneficio.

Desde el Ministerio de Capital Humano -cartera de la cual depende la iniciativa- explicaron que que esta política apunta a fomentar la inserción laboral mediante el uso de herramientas de formación y acompañamiento. En tanto, cabe aclarar que el incumplimiento de las condiciones establecidas puede derivar en la suspensión del pago o hasta la baja del beneficiario.

Según indica la página oficial del Ministerio, los beneficiarios percibirán una asignación dineraria mensual fija no remunerativa de $78.000.

Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Foto: Argentina.gob.ar.

Qué es Volver al Trabajo y cuáles son los requisitos para anotarse al ex Potenciar Trabajo

Cabe señalar que Volver al Trabajo tiene como únicos beneficiarios a las personas transferidas desde el programa Potenciar Trabajo. El programa se articula con el Portal Empleo, plataforma en la cual se lleva a cabo la inscripción siguiendo los siguientes pasos:

Ir al Portal Empleo Iingresar tu CUIL para verificar si estás entre las personas beneficiarias Continuar con los pasos de registro y validación de tus datos

Además, en la página de inicio hay una guía que te ayuda con el proceso de registro en el Portal Empleo.

Una vez dentro del sistema, los titulares deben mantener actualizados sus datos personales y participar de las actividades propuestas por el Estado, ya que el seguimiento del programa incluye controles administrativos periódicos con el fin de verificar que los beneficiarios cumplan con las condiciones exigidas.

En esa línea, los requisitos a cumplir para mantener el cobro de Volver al Trabajo son:

Mantener actualizados los datos personales en el Portal Empleo

Participar en actividades, capacitaciones o prestaciones vinculadas al programa

Presentar documentación o información cuando sea solicitada por las autoridades

Informar cualquier situación que genere incompatibilidad con el beneficio

Reintegrar asignaciones dinerarias recibidas de manera indebida, si corresponde

ANSES: ¿cuáles son las actividades compatibles con Volver al Trabajo?

El reglamento contempla situaciones en las cuales los titulares continúan cobrando el beneficio mientras desarrollan otras actividades laborales o reciben determinadas prestaciones sociales.

Entre las principales compatibilidades se encuentran:

Cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Cobrar la Asignación Universal por Embarazo

Recibir programas alimentarios, habitacionales o de protección social

Estar inscripto en Monotributo Social

Estar inscripto en Monotributo categoría A

Trabajar en casas particulares

Realizar trabajo rural, temporario o estacional

Participar en un empleo formal dentro del Programa de Inserción Laboral

También se permite el empleo formal en el sector público o privado si comenzó luego del ingreso al programa.

Límite salarial permitido: hasta tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Si el ingreso supera ese límite, el titular puede perder la compatibilidad con el programa y quedar fuera del esquema.

Volver al Trabajo.

¿En qué situaciones se produce la baja del beneficio?

Por otro lado, el reglamento establece incompatibilidades que pueden derivar en la eliminación del programa. Entre las principales figuran:

Ser empleador registrado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Percibir jubilaciones o pensiones contributivas o no contributivas

Cobrar prestación o subsidio por desempleo

Ser titular de más de un bien inmueble

Poseer automotor, embarcación o aeronave con menos de 10 años de antigüedad

Tener empleo formal que no esté contemplado entre las compatibilidades

Ser trabajador independiente fuera de las excepciones permitidas

Permanecer en el exterior durante un período que impida cumplir las contraprestaciones

En tanto, se prevén causales de egreso inmediato, las cuales pueden provocar la salida automática del programa. Entre estas se encuentran: