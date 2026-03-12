Despidos masivos en una fábrica de electrodomésticos Foto: Foto generada con IA

El sector argentino de electrodomésticos atraviesa una tormenta perfecta: derrumbe del consumo, apertura de importaciones y recortes acelerados. En este contexto, Electrolux, una de las fábricas más grandes del país, vive una situación crítica que ya desató una verdadera corrida de empleados hacia los retiros voluntarios, superando incluso las expectativas iniciales de la empresa.Según información publicada por iProfesional, el programa de retiros abrió con un cupo de 100 trabajadores, pero ya suma más de 130 inscriptos, número que sigue subiendo día a día.

¿Qué está pasando en Electrolux?

La planta ubicada en el barrio Las Delicias, en Rosario, viene reduciendo personal de manera constante desde hace más de dos años. En ese período, la empresa pasó de 900 operarios a solo 400, según informaron representantes sindicales.

El recorte responde a dos factores clave:

1. Caída abrupta del consumo interno

El derrumbe en las ventas golpeó directamente la demanda de productos locales, obligando a la compañía a reducir turnos y capacidad operativa. Hoy la planta trabaja a menos del 50% de su capacidad instalada.

2. Apertura de importaciones

La llegada masiva de electrodomésticos importados —principalmente desde Brasil— dejó a la producción nacional en clara desventaja de costos, profundizando el proceso de ajuste. Esto mismo fue señalado por distintos medios como una de las razones del desmantelamiento productivo.

La fábrica se encuentra en Rosario Foto: Redes

¿Por qué tantos trabajadores se anotan al retiro voluntario?

De acuerdo con la información difundida por la UOM Rosario, los empleados atraviesan situaciones de sobreendeudamiento y ven en el retiro la única forma de “hacer borrón y cuenta nueva”.

El plan de la empresa incluye:

100% de indemnización , calculada según normativa previa a la reforma laboral.

Tres sueldos extra como incentivo.

Salarios promedio cercanos a $1.3 millones, lo que convierte al retiro en una salida económicamente considerable para muchos trabajadores.

Desde el sindicato advierten que quienes dejan la fábrica buscan alternativas como aplicaciones de reparto, transporte o emprendimientos propios, en un escenario general de incertidumbre laboral.

¿Es inminente una ola de despidos?

Distintos medios coinciden en que la empresa pretende reducir al menos un 25% adicional de su dotación actual, lo que dejaría a Electrolux con cerca de 300 empleados o incluso menos.Publicaciones como InfoGremiales y Zona Norte Hoy señalan que, si los retiros no alcanzan el objetivo fijado por la empresa, podrían activarse despidos directos.

El periodista Alejandro Bercovich también advirtió que, de no cumplirse el cupo de 100 retiros adicionales, la firma avanzaría con medidas más drásticas.

Radiografía del ajuste: cómo cayó la plantilla

Las distintas fuentes muestran un proceso de reducción acelerado:

700 empleados → 350 tras la primera ola de despidos (luego de comenzar a importar desde Brasil).

350 → 200 por nuevos recortes durante 2025 y 2026.

200 → 100 o menos si el nuevo plan de retiros se completa.

Este ajuste impacta no solo a los trabajadores, sino también a proveedores, talleres asociados y toda la cadena productiva local.

Un síntoma de una crisis industrial más profunda

El caso Electrolux es apenas uno de los ejemplos de la crisis del sector:Empresas como Aires del Sur (Electra – Fedders), Neba y Peabody también están recortando personal o cerrando líneas de producción.

La combinación de consumo deprimido, costos crecientes y competencia importada está dejando a la industria nacional en su punto más frágil en años.

La avalancha de trabajadores que buscan retirarse no es casualidad: revela el temor creciente a despidos masivos y la pérdida de confianza en la continuidad del empleo industrial.

Electrolux, que supo ser una de las plantas más fuertes del país, hoy funciona a mitad de capacidad y enfrenta un futuro incierto. La pregunta ya no es si habrá más recortes, sino cuándo y cuán profundos serán.