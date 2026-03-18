Las tarjetas de crédito y débito pueden ser bloqueadas por ARCA si registra algo indebido. Foto: Freepik.

La agencia calificadora de riesgo Moody’s emitió una advertencia sobre la salud del sistema financiero argentino y aseguró que la falta de pago en los créditos continuará subiendo en los próximos meses. Tras la fuerte expansión del crédito privado registrada en 2025, el “lado B” del modelo comienza a evidenciar grietas en la capacidad de repago de los usuarios.

Según el informe, la irregularidad en la cartera de préstamos al sector privado cerró el año pasado en 5,5%, su nivel más alto desde mediados de 2021. Sin embargo, el semáforo rojo se enciende con especial intensidad en el consumo minorista:

Hogares: la tasa de incumplimiento escaló al 9,3% .

Empresas: el segmento corporativo se mantiene estable, con una mora cercana al 2,5% .

Fintechs y entidades no bancarias: algunos sectores enfrentan niveles críticos superiores al 20%, afectando principalmente a tarjetas de crédito y préstamos personales.

Tarjeta de crédito Foto: Foto generada con IA

Por qué crece el incumplimiento de pagos en tarjetas y préstamos

Moody’s identifica tres factores que explican por qué los argentinos están dejando de pagar y por qué la tendencia no se revertirá en el corto plazo:

Fin del efecto “licuadora”: con la baja de la inflación, las cuotas de los préstamos ya no se diluyen mes a mes. El peso real de la deuda sobre el salario es hoy significativamente más alto que hace un año. Relación Deuda-Salario: el mayor endeudamiento de las familias durante 2025, sumado a una recuperación dispar del ingreso, dejó a muchos hogares con un margen financiero mínimo. Tasas reales positivas: el costo del financiamiento se encareció en términos reales, lo que dificulta la refinanciación de saldos, especialmente en plásticos.

El peligro de los créditos en moneda extranjera

Uno de los puntos más críticos de la advertencia apunta a la posible habilitación de créditos en dólares para sectores que no generan divisas. Moody’s advirtió que esto introduciría un “riesgo cambiario sistémico”, ya que cualquier salto en el tipo de cambio haría implosionar la capacidad de los deudores para devolver el dinero.

Pagar en pesos argentinos

Recomendaciones ante un escenario de mayor rigidez financiera

Frente a este panorama, el mercado financiero está ajustando sus piezas: