Pesos argentinos

El plazo fijo es una de las herramientas de ahorro más tradicionales del sistema financiero, elegida por quienes buscan resguardar su dinero con bajo riesgo y una rentabilidad previsible. Consiste en depositar una suma en una entidad bancaria por un período determinado, durante el cual los fondos no pueden ser retirados, a cambio de una tasa de interés previamente acordada. Se trata de una alternativa sencilla, segura y previsible, ya que desde el inicio se conoce cuánto se cobrará al finalizar el plazo.

En las últimas semanas, varias entidades financieras modificaron sus tasas de interés. En la actualidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubica en torno al 18,50%, por debajo del 25% que se observaba a principios de marzo.

Pesos argentinos, dinero. Foto: NA

Cuánto rinde invertir $5.000.000 a 30 días en un plazo fijo

Tomando como base una TNA del 18,50%, una colocación de $5.000.000 a 30 días generaría un rendimiento cercano a $76.027,40 en concepto de intereses. De este modo, al vencimiento del plazo, el monto total ascendería a aproximadamente $5.076.027,40, producto de la suma del capital inicial y la ganancia obtenida.

Cómo hacer un plazo fijo a 30 días

Acceder al home banking o a la aplicación de la entidad bancaria. Luego, dirigirse al apartado “Inversiones” o “Plazo fijo” Ingresar el monto a colocar (por ejemplo, $5.000.000) Elegir un plazo de 30 días. Finalmente, confirmar la operación y conservar el comprobante.

Pesos argentinos

Qué tasa ofrece cada banco a 30 días

Banco de la Nación Argentina: 18,5%

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 18,25%

Banco BBVA Argentina S.A.: 18,75%

Banco Santander Argentina S.A.: 15%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%

Banco Macro S.A.: 19%

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 18,8%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 18%

Banco Patagonia S.A.: no informa tasa

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 17,5%

Banco BICA S.A.: 23%

Banco CMF S.A.: 23,25%

Banco Comafi Sociedad Anónima: 18%

Banco de Comercio S.A.: 21%

Banco de Corrientes S.A.: 19%

Banco de la Nación Argentina. Foto: NA