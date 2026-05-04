Plazo fijo: uno por uno, los intereses que ofrecen los principales bancos invirtiendo $5.000.000 a 30 días
El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas de ahorro más utilizadas por su bajo riesgo y rendimiento previsible. Los detalles.
El plazo fijo es una de las herramientas de ahorro más tradicionales del sistema financiero, elegida por quienes buscan resguardar su dinero con bajo riesgo y una rentabilidad previsible. Consiste en depositar una suma en una entidad bancaria por un período determinado, durante el cual los fondos no pueden ser retirados, a cambio de una tasa de interés previamente acordada. Se trata de una alternativa sencilla, segura y previsible, ya que desde el inicio se conoce cuánto se cobrará al finalizar el plazo.
En las últimas semanas, varias entidades financieras modificaron sus tasas de interés. En la actualidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubica en torno al 18,50%, por debajo del 25% que se observaba a principios de marzo.
Cuánto rinde invertir $5.000.000 a 30 días en un plazo fijo
Tomando como base una TNA del 18,50%, una colocación de $5.000.000 a 30 días generaría un rendimiento cercano a $76.027,40 en concepto de intereses. De este modo, al vencimiento del plazo, el monto total ascendería a aproximadamente $5.076.027,40, producto de la suma del capital inicial y la ganancia obtenida.
Cómo hacer un plazo fijo a 30 días
- Acceder al home banking o a la aplicación de la entidad bancaria.
- Luego, dirigirse al apartado “Inversiones” o “Plazo fijo”
- Ingresar el monto a colocar (por ejemplo, $5.000.000)
- Elegir un plazo de 30 días.
- Finalmente, confirmar la operación y conservar el comprobante.
Qué tasa ofrece cada banco a 30 días
- Banco de la Nación Argentina: 18,5%
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 18,25%
- Banco BBVA Argentina S.A.: 18,75%
- Banco Santander Argentina S.A.: 15%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%
- Banco Macro S.A.: 19%
- Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 18,8%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 18%
- Banco Patagonia S.A.: no informa tasa
- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 17,5%
- Banco BICA S.A.: 23%
- Banco CMF S.A.: 23,25%
- Banco Comafi Sociedad Anónima: 18%
- Banco de Comercio S.A.: 21%
- Banco de Corrientes S.A.: 19%
- Banco de Formosa S.A.: 19%
- Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 20,75%
- Banco del Chubut S.A.: 20,5%
- Banco del Sol S.A.: 22%
- Banco Dino S.A.: 20%
- Banco Hipotecario S.A.: 19% / 21,5%
- Banco Julio Sociedad Anónima: 20%
- Banco Mariva S.A.: 21% / 22%
- Banco Masventas S.A.: 24% / 25%
- Banco Meridian S.A.: 24%
- Banco Provincia de Tierra del Fuego: 21% / 17%
- Banco VOII S.A.: 25%
- BIBANK S.A.: 24%
- Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 25% / 25,25%
- Reba Compañía Financiera S.A.: 25%