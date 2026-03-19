GNL. Foto Unplash

Southern Energy formalizó un contrato estratégico con la empresa estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE). El acuerdo estipuló la venta de 2 millones de toneladas anuales de Gas Natural Licuado (GNL) durante un período de ocho años, lo que posiciona a Argentina como un proveedor de energía a escala global.

El proyecto, denominado "Argentina LNG", demandará una inversión superior a los US$ 15.000 millones en las próximas dos décadas y marcará el inicio de las exportaciones sistemáticas de gas no convencional desde la cuenca de Vaca Muerta hacia el mercado europeo.

Vaca Muerta. Foto: NA/AFP

Los puntos clave de la venta de GNL de Argentina a Alemania

La operación logística tendrá como epicentro el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, y se desarrollará en dos etapas principales:

Fase 1 (2027): Se instalará el buque licuador Hilli Episeyo frente a las costas rionegrinas. Esta unidad flotante será la encargada de procesar el gas proveniente del sur para alcanzar el volumen comprometido con Alemania.

Fase 2: Contempla la incorporación de una segunda unidad de licuefacción (MKII) y la construcción de un gasoducto dedicado de 480 kilómetros. Esta infraestructura conectará de forma directa los yacimientos de Neuquén con el nodo exportador en el Atlántico, elevando la capacidad a 6 millones de toneladas anuales.

El papel de Vaca Muerta en la importación de GNL

Con reservas técnicas estimadas en 1.400 billones de pies cúbicos, Vaca Muerta se consolida como la segunda reserva de gas no convencional más importante del mundo. El actual marco regulatorio y la eliminación de trabas a la inversión privada permitieron que empresas como YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG conformaran el consorcio exportador.

Según proyecciones del sector, para el año 2026, las exportaciones energéticas totales -petróleo y gas- podrían superar los US$ 14.000 millones ayudando a revertir años de déficit en la balanza comercial energética, donde el país dependía de la importación de buques metaneros para cubrir el consumo interno.

Importación de GNL

La elección de Argentina por parte de Alemania respondió a una reconfiguración del mapa energético europeo tras el conflicto en Ucrania. La empresa SEFE, creada por el gobierno alemán para sustituir el suministro de gas ruso, busca proveedores con estabilidad institucional y grandes reservas técnicas.

Este contrato de largo plazo no solo tendrá el objetivo de garantizar el ingreso de divisas genuinas, sino que otorgará la previsibilidad necesaria para financiar la infraestructura de transporte requerida. De cumplirse las metas de inversión, el sector energético podría transformarse para 2030 en el segundo pilar exportador de la economía argentina, junto con el complejo agroindustrial.