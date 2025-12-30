Ola extrema de calor: cómo usar de manera eficiente de la electricidad en el hogar

Ante la ola de calor prevista en el AMBA durante 48 horas, especialistas y la empresa Edenor recomiendan adoptar hábitos de consumo responsable de energía eléctrica para evitar sobrecargas en la red y posibles cortes.

Aire acondicionado, ¿cómo usarlo? Foto: Freepik.

Ante el pronóstico de 48 horas de temperaturas extremas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), especialistas recomiendan evitar abusar de la energía eléctrica a fin de no tener sobrecargas en el suministro y potenciales cortes a partir de ellas.

Por ello, y principalmente en la víspera de fin de año, el consumo responsable de energía eléctrica ayuda a mantener el servicio operando en buenas condiciones, además de fomentar un ahorro considerable.

¿Cómo disminuir la demanda de energía eléctrica?

Uno de los puntos fundamentales pasa por la disminución de la demanda de energía eléctrica y esto se logra con evitar usar en simultáneo artefactos de alto consumo.

Por ello siempre es aconsejable usar electrodomésticos de bajo consumo y alta eficiencia, y para ello priorizar la clasificación energética A o superior.

Respecto a la temperatura del hogar, se aconseja que el aire acondicionado esté colocado en 24 °C, lo que da un equilibrio entre confort, buena temperatura y consumo.

Se aconseja que el aire acondicionado esté ubicado en 24 °C. Foto: Freepik.

Para potenciar el efecto del aire acondicionado en días tan calurosos se recomienda el uso de ventiladores y mantener puertas y ventanas cerradas.

Sobre la iluminación, la empresa Edenor destaca la importancia de apagar las luces que no se usen, así como elegir lámparas LED, junto con una adecuación lumínica en cada ambiente, donde se priorice la iluminación focalizada antes que la general, muchas veces innecesaria.

Respecto de los dispositivos electrónicos se recomienda desconectar aquellos que quedan en modo “stand by”. Asimismo, si es por períodos cortos, apagar la pantalla de la computadora.

¿Cómo fomentar un uso inteligente de la energía eléctrica? Foto: Freepik.

También se aconseja revisar los electrodomésticos de uso diario, tales como los burletes de la heladera y abrirla solo cuando sea necesario, además de ubicarla lejos de fuentes de calor. Si se trata del lavarropas, se aconseja utilizar ciclos cortos de lavado.

Finalmente, el propio Edenor señaló que el microondas es un electrodoméstico de alto consumo, por lo que se aconseja acotar su uso.