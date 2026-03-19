Javier Milei en el acto por el 248° aniversario del natalicio de José de San Martín Foto: Prensa Gobierno

En plena escalada del conflicto en Medio Oriente, el Gobierno le bajó el tono a las advertencias pronunciadas por Irán que fueron publicadas por el diario Teheran Times. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, desde el oficialismo sostienen que el artículo titulado “Milei, Quo Vadis?” del diario cercano al régimen de Teherán planteó una hipótesis elaborada por el medio de comunicación que puede no reflejar la postura del gobierno iraní.

“Es como si cualquier editorialista acá escriba que Irán cruzó una línea roja. Igual, hablamos del Estado que nos puso dos bombas”, expresó una importante fuente con acceso al despacho presidencial ante Noticias Argentinas. A pesar de eso, sus palabras no coinciden con las del presidente Milei, quien en marco del acto aniversario por los 34 años del ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires, reveló que no retrocederá “ni un milímetro” ante el régimen iraní.

Desde el Gobieno, atribuyen su afirmación a la necesidad de dar la “batalla cultural” y ordenarse detrás de la política de Trump. En paralelo, la gestión libertaria tomó distancia de lo expuesto por el legislador porteño del PRO, Waldo Wolff, respecto a la guerra abierta entre los argentinos e Irán. “Nosotros ya estamos en guerra, aunque no nos guste y celebro la honra de plantarnos en frente en esta guerra”, precisaron.

Javier Milei en el acto por el atentado a la embajada de Israel. Foto: Presidencia

“No tenemos coincidencia. Estar en guerra es un acto formal de Gobierno que involucra una declaración del Congreso, el envío de tropas. Algo que no está pasando. Lo que plantea el Presidente va en sentido de la batalla cultural”, reveló un estrecho colaborador de Javier Milei.

Cabe recordar que el canciller Pablo Quirno no descartó el envío de buques de la Armada a la zona de conflicto, aunque hay quienes aseguran que el país no cuenta con la capacidad operativa necesaria para destinar unidades navales al estrecho de Ormuz. “En la medida que lo necesite, está claro de qué lado vamos a estar”, precisó Quirno, quien rápidamente aclaró que solo eran “rumores” que circularon en las últimas horas.

Milei volvió a cargar contra los empresarios: “Sátrapas, parásitos y prebendarios”

En medio de una semana atravesada por tensiones políticas y ruidos internos, el presidente Javier Milei volvió a colocarse en el centro de la escena con un discurso explosivo y una estrategia clara: recuperar la iniciativa política desde el Congreso y reforzar el núcleo duro de su narrativa liberal. Lo hizo durante un homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad —ex CCK—, donde volvió a apelar a conceptos económicos y descalificaciones hacia empresarios, opositores y periodistas.

Durante el acto, el Presidente cargó nuevamente contra sectores empresarios a los que acusó de “sátrapas, parásitos y prebendarios”, señalando que se benefician de privilegios estatales que distorsionan la competencia. Estas descalificaciones se inscriben en su cruzada contra lo que denomina el “capitalismo de amigos”.

Javier Milei Foto: Prensa

El ataque no se limitó al empresariado. Milei también cuestionó con dureza a periodistas y opositores, evitando referirse a las polémicas recientes como el escándalo por la criptomoneda $LIBRA y las críticas hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el uso de vuelos oficiales.

Ya sobre el terreno legislativo, anticipó un escenario hostil: definió a los opositores como “una máquina de impedir” e incluso “orcos”, deslizando que el Congreso será un campo de batalla donde cada proyecto deberá enfrentarse a quienes “quieren romper todo”.