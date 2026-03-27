Telecom compra Telefónica.

El Enacom le giró un informe a la Autoridad Nacional de la Competencia sobre la compra de Telecom a Telefónica, que condiciona la oficialización de la operación.

Para aprobar la fusión, el organismo ordenó que Telecom debería ceder 6 millones de clientes de telefonía celular. Además, tendría que devolver 130 MHz de espectro (60 de forma inmediata a nivel nacional, 10 en la región norte y 10 en la región sur) y, en las localidades en que tiene más de un 50% de participación, debería devolver clientes de internet fija.

Telecom. Foto: Reuters.

Por último, el organismo le exigiría retirar todas las demandas que tiene contra el Estado, pagar las deudas con el Fondo Fiduciario de Servicio Universal y las multas pendientes.

Telecom Argentina

El informe no es vinculante, por lo que sus conclusiones pueden ser tomadas o no a pesar de que desde la autoridad le habían pedido opinión al organismo sobre las propuestas de desinversión concretas. Sin embargo, desde el Gobierno exigirían el total de los puntos mencionados en el informe para que se apruebe la transacción entre dos gigantes de las telecomunicaciones.