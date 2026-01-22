Billetera virtual. Foto: Redes sociales

El Banco Macro anunció un acuerdo con Telecom Argentina para adquirir el 50% de Personal Pay, la billetera virtual de Personal.

La operación posiciona a la entidad financiera en la competencia directa dentro del mercado de billeteras virtuales.

Banco Macro. Foto: Wikipedia.

Más allá de la operación que fue anunciada por 75 millones de dólares, se prevé una inversión inicial en tecnología que además pueda incorporar Inteligencia Artificial.

La alianza busca aprovechar la base diversificada de clientes de Telecom con el respaldo de la entidad financiera que conduce Jorge Brito.

Personal Pay. Foto: X.

“Con esta nueva adquisición Banco Macro amplía su portafolio de negocios en la Argentina y potencia su llegada a más clientes, a través de una propuesta de valor innovadora y alternativa, a la vez que muestra una vez más la vocación de crecimiento del Banco y su férreo compromiso con el país. Dar éste paso junto a un socio como Telecom Argentina nos da mucho gusto y nos llena de entusiasmo y confianza respecto a lo que podemos lograr juntos”, aseguró Jorge Brito, presidente del Banco Macro.

Por su parte, Roberto Nobile, CEO de Personal, también hizo referencia al millonario acuerdo: “Esta operación es parte del crecimiento estratégico que nos propusimos para la vertical fintech del ecosistema de servicios de Personal, y que se consolida en base a soluciones digitales relevantes para la vida de nuestros clientes”.