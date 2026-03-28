La Justicia británica ordenó que Argentina exponga sus activos financieros. Foto: Reuters

La anulación de la sentencia de US$ 16.100 millones por la expropiación de YPF representó el mayor alivio judicial en la historia reciente del país. Sin embargo, el frente externo está lejos de cerrarse: con el caso de la petrolera fuera de la ecuación inmediata, Argentina todavía debe gestionar una serie de litigios internacionales cuyos reclamos acumulados superan los US$ 10.000 millones, originados principalmente por el default de 2001 y la controversia por las estadísticas oficiales del INDEC.

Los juicios que debe enfrentar Argentina tras el alivio del Caso YPF

1. El remanente del default de 2001 (US$ 2.400 millones)

A pesar de los sucesivos canjes de deuda realizados entre 2005 y 2016, persiste un grupo de fondos que no aceptaron las reestructuraciones y mantienen sus reclamos en tribunales internacionales.

El pasivo: Según estimaciones del FMI, este frente representa unos US$ 2.400 millones .

Casos avanzados: El fondo Bainbridge cuenta con una sentencia a favor de US$ 95 millones más intereses, mientras que Attestor posee un fallo firme por US$ 460 millones. Recientemente, ambos fondos destrabaron un conflicto interno por la prioridad de cobro de US$ 100 millones que se encontraban congelados en Nueva York, marcando un principio de resolución en este segmento.

2. La manipulación del Cupón PBI (Cerca de US$ 8.000 millones)

Es actualmente el frente más complejo y se divide en varias jurisdicciones. El reclamo central sostiene que el país alteró la metodología de cálculo del PBI en 2013 para evitar el pago de los bonos.

Condena en Londres: Argentina ya tiene una sentencia firme que la obliga a pagar US$ 1.450 millones más intereses . El país ya entregó US$ 300 millones como garantía, pero los demandantes buscan ahora ampliar el reclamo por otros 1.600 millones de euros correspondientes a años adicionales.

Litigios en EE.UU.: En los tribunales de Nueva York, el fondo Aurelius Capital lidera presentaciones que, sumadas, alcanzan pretensiones por US$ 6.000 millones (desglosadas en pedidos de US$ 1.600 millones, US$ 4.000 millones y otros reclamos menores). Los fondos argumentan que, de no haberse modificado el cálculo, el país debería haber pagado intereses entre 2014 y 2022.

3. Expropiación de Aerolíneas Argentinas (US$ 390 millones)

Desde 2019, existe un laudo en contra dictado por el CIADI y ratificado por la justicia estadounidense debido a la nacionalización de la línea de bandera en 2008. Aunque hubo intentos de acuerdo, el Estado decidió continuar con las instancias de apelación. El monto actualizado con intereses ronda los US$ 390 millones.

4. Reclamos en el CIADI por pesificación y tarifas

Existen varios frentes abiertos en el tribunal arbitral del Banco Mundial que, si bien no son ejecutables de forma directa, requieren que los beneficiarios inicien procesos de embargo si el país no abona.