El Gobierno confirmó un bono para jubilados y pensionados:

Jubilados y pensionados en ANSES. Foto: NA.

Este jueves 29 de enero finalmente se confirmó el pago del bono extraordinario para jubilados y pensionados de ANSES, que resulta un refuerzo clave para la tercera edad. Claro que este apoyo está dirigido para los de menores ingresos, por lo que no todos lo recibirán durante febrero 2026.

El monto que recibirán, además de sus haberes, es de $70.000. Esta medida alcanza a más de un millón de adultos mayores, que tendrán un refuerzo a su pago mensual.

ANSES. Foto: NA

Como ocurre cada mes, el pago será para los jubilados de la mínima, aquellos que reciban la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los que obtengan pensiones no contributivas.

Bono para jubilados de ANSES: cuánto cobrarán en febrero 2026

Con este bono de $70.000, el haber mínimo para jubilados queda en $429.219,42. Días atrás, se había confirmado que el pago era de $359.254,35, por lo que ahora se le sumó el extra abonado por el Gobierno.

La jubilación máxima, en cambio, tocará los $2.417.441,63 en febrero 2026.

ANSES Foto: ANSES

Una aclaración que incluye la normativa es que “para percibir el bono extraordinario, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mes de su liquidación y el mismo no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.

Con respecto a aquellos que reciban un haber por encima de la mínima, pero por debajo de los $429.219,42, obtendrán un proporcional extra hasta alcanzar esa cifra.

Jubilación mínima en Argentina. Foto: Pixabay

Calendario de pagos: cuándo cobro ANSES en febrero 2026

Jubilaciones mínimas

DNI terminados en 0: 9 de febrero de 2026

DNI terminados en 1: 10 de febrero de 2026

DNI terminados en 2: 11 de febrero de 2026

DNI terminados en 3: 12 de febrero de 2026

DNI terminados en 4: 13 de febrero de 2026

DNI terminados en 5: 18 de febrero de 2026

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero de 2026

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero de 2026

Jubilaciones por encima de la mínima