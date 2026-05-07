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Los jubilados argentinos que lograron completar 30 años de aportes dentro del sistema previsional ya tienen definido cuánto cobrarán en mayo de 2026, tras la aplicación del aumento por movilidad mensual y la continuidad del bono extraordinario de ANSES, una ayuda clave para sostener el ingreso frente a la inflación.

El nuevo esquema de actualización, vigente desde 2024, ajusta los haberes todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que provoca cambios frecuentes en los montos que perciben jubilados y pensionados.

Aumento confirmado en mayo de 2026: cuánto suben las jubilaciones

En mayo, ANSES aplica un incremento cercano al 3,38%, correspondiente a la inflación de marzo informada por el INDEC. Este ajuste impacta en todas las prestaciones del sistema, incluidas las jubilaciones otorgadas a personas con 30 años de aportes o más.

Con esta actualización, los montos oficiales quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $393.174,10

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar con bono: $463.174,10

Jubilación máxima: superior a $2,64 millones

ANSES jubilados Foto: Foto generada con IA Canal 26

Estos valores rigen para todas las liquidaciones realizadas durante mayo de 2026.

¿Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes?

Tener exactamente 30 años de aportes no garantiza automáticamente cobrar más que la mínima. El monto final depende del historial salarial del trabajador, ya que el haber inicial se calcula a partir del promedio de los últimos 120 sueldos, correspondientes a los 10 años finales de actividad laboral, sin incluir el aguinaldo.

En la práctica, la mayoría de quienes se jubilan con 30 años de aportes:

Perciben la jubilación mínima garantizada ,

Acceden al bono completo de $70.000 ,

Alcanzan un ingreso total cercano a $463.000 en mayo.

Si el cálculo individual arroja un haber inferior a la mínima, el Estado garantiza el pago del piso previsional vigente.

El bono de $70.000: quiénes lo cobran y cómo se paga

El bono previsional extraordinario de $70.000 continúa vigente en mayo de 2026 sin modificaciones. Este refuerzo se deposita junto con el haber mensual, no como un pago separado, y está destinado principalmente a:

Jubilados que cobran la mínima

Beneficiarios de PUAM

Pensionados con ingresos bajos

ANSES cobro jubilados Foto: Foto generada con IA Canal 26

En los casos en los que el haber supera la mínima pero no alcanza el tope establecido (alrededor de $463.000), el bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar ese límite.

Qué pasa si una persona aportó más de 30 años

El sistema previsional reconoce el esfuerzo contributivo adicional. Por cada año trabajado por encima de los 30, ANSES suma un 1% extra al haber inicial, con un tope máximo del 15%, lo que equivale a validar hasta 45 años de aportes.

Sin embargo, incluso con ese adicional, si el resultado final queda por debajo de la jubilación mínima, el beneficiario cobrará igualmente el monto mínimo garantizado por ley.

Clave para jubilados en mayo

El ingreso de mayo de 2026 confirma que, pese a los aumentos mensuales, el bono sigue siendo determinante para sostener el poder adquisitivo de quienes se jubilaron con salarios bajos o trayectorias laborales irregulares. Para los jubilados con 30 años de aportes, el monto final dependerá del historial salarial, pero el piso sigue siendo la jubilación mínima con refuerzo incluido.