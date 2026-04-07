Ayuda escolar 2026. Foto: Argentina.gob.ar

El Ministerio de Capital Humano oficializó los detalles del refuerzo económico destinado a beneficiarios de la Ayuda Escolar Anual 2026, una asistencia clave para acompañar el inicio del ciclo lectivo. A través de la Resolución 78/2026, publicada en el Boletín Oficial, se confirmó que este extra no consiste en un monto fijo para todos, sino en un cálculo proporcional que busca garantizar un piso mínimo de ingresos.

La medida establece que el Estado cubrirá la diferencia necesaria para que cada titular alcance los $85.000, tomando como base el monto que ya percibe por la asignación escolar. Este refuerzo se pagará por única vez y alcanzará a distintos grupos dentro del sistema de seguridad social.

Ayuda Escolar ANSES. Foto: ANSES.

De esta manera, el Gobierno busca asegurar un ingreso mínimo uniforme para afrontar los gastos escolares y garantizar todos los útiles necesarios para que los chicos puedan desarrollar su capacidad intelectual.

¿Cómo se calcula el refuerzo de la Ayuda Escolar 2026?

El refuerzo no es una suma fija igual para todos los beneficiarios. En cambio, se determina de manera individual según el monto que cada persona ya recibe por la Ayuda Escolar Anual.

El cálculo es simple: se resta el valor de la asignación escolar habitual del tope establecido de $85.000. De esta forma, el Estado completa la diferencia necesaria para que todos los beneficiarios alcancen ese monto mínimo garantizado. Por ejemplo, si un titular cobra $40.000 por la asignación, recibirá un refuerzo de $45.000.

Ayuda Escolar. Foto: ANSES.

¿Quiénes pueden cobrar el refuerzo?

El beneficio alcanza a distintos grupos dentro del sistema de seguridad social. Entre ellos se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo

Personas que cobran el Seguro de Desempleo

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Titulares de la Asignación por Embarazo

Todos ellos podrán acceder al refuerzo siempre que perciban la Ayuda Escolar Anual.

Ayuda escolar. Foto: ANSES

¿Cuándo se paga el refuerzo?

El Ministerio de Capital Humano confirmó que el pago del refuerzo se realizará una única vez por beneficiario. Se acreditará en el mismo mes en que se cobre la asignación principal. Además, la medida tiene vigencia para el ciclo lectivo 2026, comenzando en marzo y extendiéndose hasta el próximo pago masivo de la prestación.